'AKP'li siyasetçi İstanbul'un en gözde semtindeki iki villayı bedavaya aldı'. Eski vekilden çarpıcı iddia

Kaynak: Haber Merkezi
'AKP'li siyasetçi İstanbul'un en gözde semtindeki iki villayı bedavaya aldı'. Eski vekilden çarpıcı iddia

Eski AKP milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li bir siyasetçinin İstanbul’un Çamlıca ilçesinde bulunan iki adet villanın tapusunu parasını ödemeden üzerine geçirdiğini iddia etti.

Eski AKP milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun sosyal medya hesabı Twitter'dan gerçekleştirdiği paylaşımda önemli bir makamda görev yapan ve mevcut görevine devam eden AKP'li bir siyasinin Çamlıca'da iki tane villayı parasını ödemeden tapusunu üzerine geçirdiğini öne sürdü.

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“SİYASİ BÜYÜKLERDEN GİZLİ OLARAK YAPILDI”

Denizolgun, öte yandan bunu yapan AKP'linin "siyasi büyüklerden" gizli olarak yaptığını iddia etti.

Denizolgun yaptığı paylaşımında, "Büyük devletimize, AKP grup başkanlığımıza ve AKP genel Merkezi’ne ihbarımdır" dedi.

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“2 VİLLAYI PARASINI ÖDEMEDEN ÜZERİNE GEÇİREN SİYASİ MAKAM SAHİBİ KİM?”

Denizolgun, "İstanbul Çamlıca'da ki bir inşaat firmasından; 1 tane değil, 2 tane villayı hem de parasını hiç ödemeden, gasp eden, üzerine ilkten tapusuyla geçiren siyasi makam sahibi kim? hem de bu olayı; hiç bir siyasi büyüğümüz bilmeden; gizli gizli yapan, ama kendisi de çok iyi dereceli bir makamı işgal eden siyasi aktör kim? büyük devletimize, AKP Grup Başkanlığımıza ve AKP Genel Merkezime ihbarımdır. En derin saygı ve hürmetlerimle; Süleyman" ifadelerini kullandı.

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