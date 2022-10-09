Tevfik Göksu Esenler’in taşını toprağını satılığa çıkardı. 293 taşıt için 165 milyon TL harcayacak

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, AKP’li Tevfik Göksu’nun başkanı olduğu Esenler Belediyesi 1,1 milyar TL değerinde taşınmazını satacak, 165 milyon TL’ye 293 araç kiralayacak.

Esenler Belediyesi’nin 2023 yılında yapacağı harcamalar dudak uçuklattı. Esenler Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında 2023 yılı bütçe teklifi görüşüldü. AKP’li belediye 2023 bütçesini 2 milyar 700 milyon TL olarak belirlerken bu bütçenin 1 milyar 175 milyon TL’lik kısmının taşınmaz satışlarından elde edileceği açıklandı.

293 TAŞIT İÇİN 165 MİLYON TL HARCAYACAK

AKP’li belediyenin gelecek yıl kiralanacak 293 taşıt için de tam 165 milyon TL harcayarak bir rekora imza atacağı ortaya çıktı. Bütçe teklifi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ret oylarına karşılık AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

“SATA SATA NEREYE KADAR?”

Esenler Belediye Meclisi Üyesi Kemal Şahin ise CHP Grubu adına yaptığı konuşmada Esenler Belediyesi’nin harcamalarını ve bütçesini eleştirdi. CHP’li Şahin, “2023 bütçesi 2 milyar 700 milyon TL ama bu bütçenin 1 milyar 175 milyon TL’sini yine taşınmaz satış gelirinden oluşturmaktasınız. Bu da oluşturduğunuz bütçenin yüzde 44’üne denk gelmektedir. Esenler halkının öz kaynaklarını satarak Esenler’in geleceğini karartıyorsunuz. Sata sata nereye kadar?” ifadelerini kullandı.

Esenler’de 450 bin kişinin yaşadığını ama AKP’li belediyenin yüz binlerce insan için hizmet üretemediğini vurgulayan Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Esenler Belediyesi, kreşi olmayan tek belediyedir. Siz neden ilçe belediyesi olarak kreş açmıyorsunuz? Yoksa ‘Nasıl olsa İBB yapıyor, Esenler Belediyesi’nin yapmasına gerek yoktur’ mu diyorsunuz? İBB Esenler’de kısa sürede iki kreş açtı. Daha da açacak ancak, mülkiyeti İBB’ye ait olan Esenler’deki taşınmazların belediye hizmet alanı olan imar planlarını değiştirerek açık otoparka çevirdiniz.

ARAÇLARI KİMLER KULLANIYOR?

2022 taşıt kiralamaya ödediğimiz rakam 68 milyon 500 bin TL iken, 2023 yılı için bütçede yer alan taşıt kiralama rakamı 165 milyon TL’dir. 2022 yılında kiralık araç sayısı 276 iken, 2023 yılında kiralık araç sayısı 293’tür. Kiralık araç listeleri incelendiğinde 140 adet binek araç görülmektedir. Bu 140 adet binek araç kimler tarafından ne amaçla kullanılıyor? Bunların plaka bilgileriyle birlikte kimler tarafından kullanıldığının meclisimize açıklanmasını talep ediyorum. Her nedense 10 yıldır belediyenin kira gelirleri de hiç artmıyor. Bu çok manidar değil mi? Bu kiracılar kimlerdir? Defalarca sormamıza rağmen hangi gayrimenkulden ne kadar kira alınmaktadır açıklamıyorsunuz? Bir açıklama bekliyorum.”