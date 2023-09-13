AKP’li vatandaş zamları Kılıçdaroğlu yapıyor dedi. Ülkenin başında Erdoğan yokmuş gibi konuştu

Editör: Osmancan Erok

Sokak röportajında AKP’li bir vatandaş zamlardan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sorumlu tuttu. Cumhurbaşkanının Tayyip Erdoğan olduğunu da dile getiren vatandaş Kılıçdaroğlu’nun gizli bir elle zam yaptığını iddia etti.

“ZAMLARI KILIÇDAROĞLU YAPIYOR”

"Kılıçdaroğlu deyince aklınıza ne geliyor" diye soran muhabire röportajda vatandaş şunları söylüyor:

Aklımıza direkt zam geliyor abi ne gelecek ki.

"Zamları Kılıçdaroğlu mu yapıyor?"

Evet, hep onun yüzünden oldu zaten. Şuraya bak midye 5 lira. Ahmet'te ama 11 lira. Hep Kılıçdaroğlu yaptı.

Peki şu an ülkeyi Kılıçdaroğlu mu yönetiyor?

Erdoğan.

"Kılıçdaroğlu peki bu nasıl etki edebiliyor?"

Hep kaçak maçak işte. Adamın eee tanıdıkları var herhalde yani. Geçen oy atarken mesela oy çalıyor kesin.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Video sosyal medyada gündem olurken tepkiler de ardı ardına geldi. Ülkenin başında AKP ve Erdoğan yokmuş gibi konuşan AKP'li vatandaşın bu sözleri hem güldürdü hem hayret ettirdi. Oysa seçimden sonra AKP iktidarı zam üstüne zam yağdırdı, yeni vergiler getirdi.

AKP iktidarının yanlış ekonomi politikası nedeniyle her gün her ürüne zam yağıyor. Vatandaşlar derinleşen ekonomik kriz eşiğinde mücadele ediyor.

İşte gelen tepkiler: