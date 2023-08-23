Sokak röportajında konuşan genç. Türkiye'nin emekli gerçeğini tokat gibi vurdu

Türkiye derin bir ekonomik krizden geçerken emeklilerin hali içler acısı bir hal almaya devam ediyor.

Son olarak 65 yaş üstünün toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkının da gelen akaryakıt zamlarıyla birlikte maliyetlerin yükselmesiyle iptal edilmesi gündemde.

Emekli aylıklarına zam yapılmaması, emeklilerin 7.500 TL gibi absürt bir rakamla geçinmek zorunda kalması da ayrıca tartışılıyor.

Türkiye’deki emeklilerin halini anlatmak isteyen genç bir vatandaş, sokak röportajına konuşarak Türkiye’deki ve Avrupa’da ki emeklileri kıyasladı.

Genç vatandaş Türkiye’de yaşayan emeklilerin halini Google’dan arattığı ‘emekli’ kelimesiyle gösterdi.

Türkçe kelime ile Google arama sekmesine ‘emekli’ yazan vatandaş, çıkan görselleri kameraya yansıttı.

ARAMA SONUÇLARI TÜRKİYE’DE YAŞAYAN EMEKLİNİN DURUMUNU ÖZETLEDİ

Arama sonuçlarında Türkçe kelime ile ‘emekli’ yazınca para görseli, kara kara ne yapacağını düşünen Türk emekli vatandaşlar ve ekmek kuyruğunda bekleyen emekliler çıktı.

Bir de emekli kelimesinin İngilizce karşılığı olan kelime ‘retired’ kelimesini aratan genç vatandaş, çıkan sonuçları kameraya gösterdi.

Çıkan fotoğraflarda gülümseyerek spor yapan, torunlarıyla vakit geçiren, dünyayı gezebilen emekli fotoğrafları çıktı.

“ADAMLARIN DERDİNE BAK ARADAKİ FARK BU”

Genç vatandaş röportajda "Google'a emekli yazıyorsun. Muhabbete bak. Bide İngilizce olarak retired (emekli) yazıyorsun... Adamların derdine bak. Aradaki fark bu..." diyerek sözlerini sonlandırdı. Video sosyal medyada gündem oldu.