AKP'li vekil Meclis'te İYİ Partili vekile saldırdı

Meclis’te dün başlayan bütçe görüşmeleri oldukça gergin başlamıştı. Dün yaşanan sert tartışmalar ve kavga bugüne de yansıdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesinin görüşmeleri sırasında İYİ Partili ve AKP’li vekiller kavga etti. AKP’li milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk attı.

Meclis kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İYİ Parti adına söz alan İstanbul Milletvekilin Ümit Beyaz kürsüye çıktığında AKP’den AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan laf attı. İYİ Partililer, Turan’ın sözleri sonrası İYİ Partili vekiller ayağa kalktı. Sonrasında ise AKP’li Zafer Işık, İYİ Parti sıralarına giderek Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk attı. AKP’li Işık’ın attığı yumruk sonrası Meclis Genel Kurulu’nda ortalık karıştı. İYİ Partili Hüseyin Örs’e ilk müdahaleyi İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yaptı. İYİ Partili Örs, önce Meclis’in revirine götürülürken sonrasında hastaneye kaldırıldı. Örs'ün yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi.

Yaşanan yumruklu kavga sonrası Meclis’te bütçe görüşmeleri kaldığı yerden devam etti.