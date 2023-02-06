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Flaş... Flaş... AKP'li vekil Yakup Taş ve ailesi enkaz altında. Twitter hesabından ‘Dualarınızı bekliyoruz’ paylaşımı yapıldı

AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, Adıyman'da yaşanan depremin ardından enkaz altında kaldı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:21
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AKP'li vekil Yakup Taş ve ailesi enkaz altında

Flaş... Flaş... AKP'li vekil Yakup Taş ve ailesi enkaz altında. Twitter hesabından ‘Dualarınızı bekliyoruz’ paylaşımı yapıldı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve Adıyaman'da da şiddetli bir yıkıma neden olan depremde AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin enkaz altında olduğu öğrenildi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞIM YAPILDI
Taş'a ait Twitter hesabından "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir cok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualariniza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...." paylaşımı yapıldı.

HÜSEYİN YAYMAN'IN AİLESİ DE ENKAZ ALTINDAYDI
AKP'li Hüseyin Yayman, ailesinin deprem sonrası Hatay’da göçük altında kaldığını dile getirdi. 

CNN Türk’e konuşan Hüseyin Yayman şu sözleri kullandı:

“İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. Yollarda yarılmalar var, herkes seferberlik halinde”

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