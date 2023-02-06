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Meral Akşener'den deprem açıklaması: Bugün devletin sesini duyma günümüz. Bugün hepimizin susma günü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin konuştu. 

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:15
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Meral Akşener: Bugün devletin sesini duyma günümüz

Meral Akşener'den deprem açıklaması: Bugün devletin sesini duyma günümüz. Bugün hepimizin susma günü
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün, devletimizin sesini duyma günümüz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yola çıkmış ekiplere kolaylıklar diliyorum. 10 ilimiz, bu işten zarar gördü. Oralarda çalışan devlet görevlilerimize, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum ve il ve ilçe başkanlarımızdan sürekli bilgi alıyoruz. Arkadaşlarımızı bu şehirlere görevlendirdik. Milletvekili arkadaşlarımız, yola çıkmaya başladılar. Bugün, devletin sesini duyma günümüz. Bugün hepimizin susma günü. Allah, yardımcımız olsun” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin parti Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı.

Akşener, şunları söyledi:

1999’da Kocaeli depremini yaşamış bir insan olarak gerçekten çok zor bir iklim zamanında oldu; kış mevsiminde… Allah hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet etsin. Yaralılarımıza da inşallah şifa versin.

"BUGÜN, DEVLETİN SESİNİ DUYMA GÜNÜMÜZ"

Bugün, devletimizin sesini duyma günümüz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yola çıkmış ekiplere kolaylıklar diliyorum. 10 ilimiz, bu işten zarar gördü. Oralarda çalışan devlet görevlilerimize, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum ve il ve ilçe başkanlarımızdan sürekli bilgi alıyoruz. Arkadaşlarımızı bu şehirlere görevlendirdik. Milletvekili arkadaşlarımız, yola çıkmaya başladılar. Bugün, devletin sesini duyma günümüz. Bugün hepimizin susma günü. Allah, yardımcımız olsun.

Ben İzmit depreminden biliyorum. Gürültülerle gittiğiniz zaman o dikkat sizin üzerinize çekiliyor. Belki birçok şeye engel olma ihtimaliniz oluyor. Arkadaşlarımız gittiler. Bir kısmı yola çıktı; bir kısmı yola çıkmak üzere elbette ben de gideceğim ama saati, zamanı onlar söyleyecek. Tekrar bir daha böyle bir felaket yaşatmasın milletimize.

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Yalçın Türk..
6.02.2023 11:20
20 yıldır devleti yönetenlerin ağzında sadece küfür hakaret ve ayrıştırma var.. eminim yandaşlar, ihale kapma kavgasına başlamıştır bile.  
 
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