AKP'nin eski Adalet Bakanından manidar paylaşım. Akıllara İmamoğlu kararı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkemeden, Ekrem İmamoğlu'na tepki çeken 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve geçici siyaset yasağı cezası çıktı. Kararın Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.
Siyasetin gündemini bomba gibi düşen gelişmeye iktidar ve muhalefet kanadından da tepkiler geldi. Eski Adalet Bakanı Kenan İpek'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Kenan İpek, Twitter’da bir Kızılderili figürünün görselini paylaşarak “Kartalı vuran kendi tüyünden yapılmış oktur…. Kızılderili Atasözü” dedi.
AKP'Lİ YÖNETİCİLERLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Paylaşım akıllara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararı isteyen hâkim Mehdi Komşul ve savcı Furkan Okudan'ın AKP'li yerel yöneticilerle ilişkilerini ortaya koyan fotoğraflarını getirdi.
KENAN İPEK KİMDİR?
62. ve 63. hükümetlerde Adalet Bakanlığı görevini de yürüten ve son olarak Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Kenan İpek 2017 yılında görevden alındı.
5 Ekim 1959 tarihinde Rize'de doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Rize Pazarköy İlkokulu, İstanbul Oruçgazi Ortaokulu ve Pertevniyal Lisesinde tamamladı. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan İpek, bu okuldan 1982 yılında mezun oldu.
1983 yılında İstanbul Adlî Yargı Hâkim Adayı olarak mesleğe başlayan Kenan İpek, sırasıyla Antalya, Mardin/Savur, Bolu/Seben, Antalya/Elmalı Cumhuriyet Savcılığı; Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Dairesi Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu.
ADALET BAKANLIĞI DA YAPTI
1 Ocak 2014 tarihinden 6 mart 2015 Müsteşarlık görevini yürütmüştür.
62. ve 63. Cumhuriyet Hükümetinde Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştür.
25 Kasım 2015 tarihinden itibaren Müsteşarlık görevini yürütmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Sorumlu Olduğu Birimler:
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı
İş Yurtları Kurumu Üst Kurulu Başkanlığı
Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı
Eğitim Kurulu Başkanlığı
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu
Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu
İnsan Hakları Üst Kurulu
Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulu
Yüksek İdari Kurulu
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu
Terörle Mücadele Üst Kurulu
Başbakanlık Kriz Yönetim Kurulu
Yeniden Yapılanma Kurulu Başkanlığı
Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetleri Danışma Kurulu Başkanlığı
UYAP Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
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