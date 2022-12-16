AKP'nin eski Adalet Bakanından manidar paylaşım. Akıllara İmamoğlu kararı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkemeden, Ekrem İmamoğlu'na tepki çeken 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve geçici siyaset yasağı cezası çıktı. Kararın Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

Siyasetin gündemini bomba gibi düşen gelişmeye iktidar ve muhalefet kanadından da tepkiler geldi. Eski Adalet Bakanı Kenan İpek'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Kenan İpek, Twitter’da bir Kızılderili figürünün görselini paylaşarak “Kartalı vuran kendi tüyünden yapılmış oktur…. Kızılderili Atasözü” dedi.

AKP'Lİ YÖNETİCİLERLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Paylaşım akıllara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararı isteyen hâkim Mehdi Komşul ve savcı Furkan Okudan'ın AKP'li yerel yöneticilerle ilişkilerini ortaya koyan fotoğraflarını getirdi.

KENAN İPEK KİMDİR?

62. ve 63. hükümetlerde Adalet Bakanlığı görevini de yürüten ve son olarak Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Kenan İpek 2017 yılında görevden alındı.

5 Ekim 1959 tarihinde Rize'de doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Rize Pazarköy İlkokulu, İstanbul Oruçgazi Ortaokulu ve Pertevniyal Lisesinde tamamladı. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan İpek, bu okuldan 1982 yılında mezun oldu.

1983 yılında İstanbul Adlî Yargı Hâkim Adayı olarak mesleğe başlayan Kenan İpek, sırasıyla Antalya, Mardin/Savur, Bolu/Seben, Antalya/Elmalı Cumhuriyet Savcılığı; Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Dairesi Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu.

ADALET BAKANLIĞI DA YAPTI

1 Ocak 2014 tarihinden 6 mart 2015 Müsteşarlık görevini yürütmüştür.

62. ve 63. Cumhuriyet Hükümetinde Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştür.

25 Kasım 2015 tarihinden itibaren Müsteşarlık görevini yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sorumlu Olduğu Birimler:

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı

İş Yurtları Kurumu Üst Kurulu Başkanlığı

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı

Eğitim Kurulu Başkanlığı

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu

İnsan Hakları Üst Kurulu

Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulu

Yüksek İdari Kurulu

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu

Terörle Mücadele Üst Kurulu

Başbakanlık Kriz Yönetim Kurulu

Yeniden Yapılanma Kurulu Başkanlığı

Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetleri Danışma Kurulu Başkanlığı

UYAP Koordinasyon Kurulu Başkanlığı