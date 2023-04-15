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  • Bakan Nebati'den bir garip miting konuşması. ‘Koyun eti yağlıdır, koyun eti güzeldir, koyun eti güç verir...’

Bakan Nebati'den bir garip miting konuşması. ‘Koyun eti yağlıdır, koyun eti güzeldir, koyun eti güç verir...’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları çerçevesinde Mersin'in Erdemli ilçesinde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 21:39
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Bakan Nebati'den bir garip miting konuşması. ‘Koyun eti yağlıdır, koyun eti güzeldir, koyun eti güç verir...’

Bakan Nebati'den bir garip miting konuşması. ‘Koyun eti yağlıdır, koyun eti güzeldir, koyun eti güç verir...’
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir seçim mitinginde yaptığı konuşma tartışma yarattı. 

Nebati, Erdemli ilçesindeki Koyuncu Mahallesi sakinlerine hitap ederken, koyun etinin lezzetini ve faydalarını anlatmak için ilginç bir örnek verdi. "Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir, koyun eti güç verir" diyen Bakan Nebati, bazı kişilerin koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylediğini ancak kendisinin bu görüşe katılmadığını belirtti.

Ayrıca, Türkiye'nin hayvancılık sektörünün koyun ve keçilerle yükseldiğini ve bu alanda daha da ilerleyeceklerini vurguladı.

Konuşma sosyal medyada geniş yankı buldu.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 5 Nisan’da Haber Global canlı yayınına katılmıştı.

Haber Global canlı yayınına katılan Nebati, artan et fiyatlarıyla ilgili de "Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Nebati'nin bu açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu.

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