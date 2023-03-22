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İYİ Partili Turhan Çömez, Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında konuşulanları anlattı. AKP'yi neden reddetti?

İYİ Partili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 01:06
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AKP'yi neden reddetti? İYİ Partili Turhan Çömez, Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında konuşulanları anlattı

İYİ Partili Turhan Çömez, Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında konuşulanları anlattı. AKP'yi neden reddetti?
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Halk TV ekranlarında yayınlanan Kayda Geçsin programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Çömez, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çömez, şunları söyledi:

“AKP PANİK HALİNDE”

"Hem HÜDA PAR hem Yeniden Refah hem de Mehmet Şimşek hamlesi AKP ile ilgili bize ne düşündürüyor oradan başlayalım. Hepsi birbiriyle bağlantılı...

İki temel durum var söz konusu üç olayla ilgili; Bir, AKP panikte, şaşırmış durumda ağır bir panik halinde bütün tuşlara aynı anda basıyor olayı sevk ve idare edemiyor. Aslınada Mehmet Şimşek ile 6-7 ay evvel Ankara'da görüştüler. Kiminle görüştüğünü biliyorum, AKP'nin üst düzey yöneticilerinden biriyle görüştü. Bu görüşmede açıkça Mehmet Şimşek ‘varım’ dedi ama şartlar sundu. Ben AKP çevrelerinden bunu biliyorum. Mehmet Şimşek yalanlarsa görüştüğü ismi de veririm.

“BEN EMİNİM MEHMET ŞİMŞEK TEKLİFLERİNİ YİNELEMİŞTİR”

Bir kere Mehmet Şimşek kendim yönetirim ve bürokratları ben atarım dedi. Orada ipler koptu. Buna rağmen aylar sonra yeniden AKP bu hamleyi yaptı. Bu AKP'nin içinde bulunduğu derin paniği yansıtıyor. 6-7 ay evvel konuşmuşsunuz değerlendirmişsiniz bir dahaki görüşmeyi de buna göre yapmaları gerekirdi. Belli ki burada aradaki aracılar hem Şimşek'e hem Erdoğan'a bunları aktarmamışlar. Ben eminim Mehmet Şimşek tekliflerini yinelemiştir. Fakat muhtemelen Erdoğan'a Mehmet Şimşek'in beklentileri korkudan, panikten ve endişeden iletilmedi.

“BIRAKIN DEVLET KURUMLARINI PARTİSİNİ BİLE YÖNETEMİYOR”

Reuters'ın haberi sızdırılmış bu rastgele yapılmadı. Bu kadar büyük hazırlık sonucunda bir açıklama beklenirdi ama içeride 'Madem bunu kabul etmedin biz durumu kurtaralım' dediler ve sadece paylaşımlar yapıldı. Bunlardan anlamamız gereken şu AKP artık yönetemiyor. Erdoğan çaresiz ne yapacağını bilmiyor ve son döneminde o günü bekliyor. Bırakın devlet kurumlarını partisini bile yönetemiyor. Partiye eski bir üyenin katılmış olmasını bile yönetemiyor."

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