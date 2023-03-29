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  • İYİ Partili Turhan Çömez ’AKP seçimde neler yapabilir’ sorusuna, madde madde önlemleri açıkladı

İYİ Partili Turhan Çömez ’AKP seçimde neler yapabilir’ sorusuna, madde madde önlemleri açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez Sözcü TV’de Fatih Portakal’ın konuğu oldu. Çömez, Seçim ve alınacak tedbirler konusunda önemli açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 23:17
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İYİ Partili Turhan Çömez ’AKP seçimde neler yapabilir’ sorusuna, madde madde önlemleri açıkladı

İYİ Partili Turhan Çömez ’AKP seçimde neler yapabilir’ sorusuna, madde madde önlemleri açıkladı
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Seçim yaklaşırken, muhalefet partilerinin seçim güvenliği konusunda uyarıları da artıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de Sözcü TV’de sandık müşahitlerine uyarılarda bulundu.

Çömez, AKP'nin seçim sırasında neler yapabileceğine dair birkaç tavsiyede bulunarak müşahitleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Çömez'in uyarıları şöyle:

1-Sabah geldiğinizde ıslak imzalı tutanakları hemen imzalamayın. Oylar sayılmadan önce imzalamayın ve sonuna kadar bekleyin.

2-Islak imzaların arasına karbon kâğıdı koyuluyor. İmzayı attıktan sonra ikinci ve üçüncü kopyalar imzaların karakterini kaybedebiliyor. Karbon kâğıtlı ıslak imzalı tutanakları reddedin.

3-Rakamlara çok dikkatli bakın.

KEDİLERE KARŞI TEDBİRİ DE AÇIKLADI

Fatih Portakal’ın “Kediler karşı bir önlem almak gerekiyor mu?” diye sorması üzerine İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez “Biz aslan gibiyiz kimsenin korkusu olmasın” dedi.

Seçim gününde sandık müşahitlerinin dikkatli olması ve her türlü olumsuzluğu yetkililere bildirmesi gerektiği belirtiliyor.

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