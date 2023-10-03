Akraba saltanatına bir yenisi daha eklendi. Şırnak Üniversitesi’nde skandallar bitmiyor

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

Şırnak Üniversitesi’nde Rektör Abdurrahim Alkış’ın kardeşine özel ilan açıldığını, ilana sadece rektörün kardeşinin başvuru yapabildiği ve güvenlik görevlisi olarak işe alındığını yazmıştık.

Usulsüzlükler nedeniyle ismi gündemden düşmeyen Şırnak Üniversitesi’nde “adam kayırma” ile işe alımlara bir yenisi daha eklendi.

YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANININ YEĞENİNİ İŞE ALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yeniçağ, Şırnak Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı Ahmet Yumak’ın yeğeni Reber Yumak’ın üniversiteye şoför olarak işe alındığı bilgisine ulaştı.

Üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesine şoför olarak alınmak üzere açılan ilana “2022 yılı KPSS P94 türünden en az 55 puan olmak” şartını karşılayan Reber Yumak’ın 59 puan ile karşıladığı görülürken, ilana sadece 2 kişinin başvuru yaptığı ve ikisinin de işe alınması dikkat çekti.

Yeniçağ’ın edindiği bilgilere göre; Ahmet Yumak, üniversitede Rektör Abdurrahim Alkış’a yakınlığıyla biliniyor.

Aynı zamanda Ahmet Yumak’ın abisi Cemal Yumak’ı da (Reber Yumak’ın babası) işe aldırdığı iddia edildi.

(Cemal Yumak’ın artık üniversite bünyesinde çalışmadığı ve emekli olduğu görülüyor)

REKTÖR GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 4 KEZ KALEM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİRDİ

Abdurrahim Alkış’ın 15 Eylül 2022’de göreve geldiğinden bu yana 4 kez özel kalem müdürünü değiştirdiği öğrenildi.

Rektör bey göreve başladığından beri 4. özel kalem müdürünü değiştirdi.

1. Osman M.

2. M. Nesim V.

3. Bilal A.

4. Necmettin B.

Üniversitedeki yetkililer, Alkış’ın 3 ayda bir personelleri değiştirdiğini iddia ettiler ve bu durumdan rahatsız olduklarını iddia ettiler.

REKTÖR DE KARDEŞİNE ÖZEL İLAN VEREREK KARDEŞİNİ İŞE ALMIŞTI

Rektör Abdurrahim Alkış’ın kardeşi Abdullah Alkış’a özel ilan açıldığı, ilana sadece rektörün kardeşinin başvuru yapabildiği ve güvenlik görevlisi olarak işe alındığını aktarmıştık.

Söz konusu Lise mezunları için Koruma ve Güvenlik Görevlisi ilanın Rektör Alkış’ın talimatı doğrultusunda 10.06.2023 ve 32217 sayılı resmi gazetede yayımlanan ilan ile değiştirildiği ve kişiye özel ilan haline getirildiği fark edildi.

Lise, Önlisans ve Lisans olmak üzere üç farklı kategoride güvenlik görevlilerinin alınacağı ilanda Rektör Alkış’ın öz kardeşi Abdullah Alkış'ı düşük KPPS puanına rağmen işe almak için Lise kategorisinde alınacak personel ile ilgili ilan şartı değiştirildi. Bu değiştirilen şartla birlikte söz konusu ilana rektörün kardeşinden başka kimsenin başvurması engellenerek tek başvuran aday olan rektörün kardeşi Abdullah Alkış’ın kazanması sağlandı.