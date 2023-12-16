YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

15 Eylül 2022 tarihinde Şırnak Üniversitesi’ne rektör olarak atanan 46 yaşındaki Abdürrahim Alkış’ın 2017 yılında, sihir yapıldığını düşünme, uykusuzluk, televizyonda görüntülerinin yayıldığını düşünme şikayetleriyle Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 gün boyunca yatılı olarak tedavi gördüğü ve F-29 organik olmayan psikoz tanısı konulduğunu yazmıştık.

Şırnak Üniversitesi’ndeki skandallara bir yenisi daha eklendi.

Üniversite öğretim üyelerinin yüksek lisans, doktora ve doçentlik çalışmalarının yanı sıra üniversitenin düzenlemiş olduğu sempozyum kitapları ile fakülteler tarafından çıkarılan akademik dergileri yayımlamak için kurulan Şırnak Üniversitesi Yayınları, Şırnak Üniversitesi’nin Rektörü Abdurrahim Alkış’ın akademik olmayan şahsi çalışmasını bastı.

HEM TÜRKÇE HEM DE KÜRTÇE OLARAK BASILDI

Çok sayıda akademisyenin yüksek lisans ve doktora tezlerini bütçe olmadığı gerekçesiyle reddettiği öne sürülen Şırnak Üniversitesi Yayınları, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış’ın kitabını Kürtçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde iki farklı kitap olarak yayımladı.

Alkış’ın “Melaye Cızirinin Divanında Tasavvufi Mazmunlar” isimli kitabının Türkçe versiyonu 2014 yılında ağırlıklı olarak Kürtçe kitaplar basan Nubihar yayınevi tarafından basılmıştı. Şimdi ise bu kitap Şırnak Üniversitesi Yayınları tarafından “Melaye Cızirinin Divanında Tasavvufi Mazmunlar” ismiyle Türkçe ve “Di Diwana Melayê Cizîrî’de Mazmûnên Tasawwûfî” ismiyle de Kürtçe olarak yayımlandı.

İHALE BİLE DÜZENLENMEDEN CİZRE BELEDİYESİ İLE ANLAŞILDI

Şırnak Üniversitesi’nin Şırnak Üniversitesi Yayınları adlı bir yayınevi bulunuyor ancak bir matbaaya sahip olmadığı için kitap basabilecek olanaklara sahip değil.

Yeniçağ’a konuşan üniversitedeki üst düzey bir idari yöneticinin verdiği bilgiye göre; Bu nedenle Rektör Alkış’ın kitap basımı için ihaleye düzenlemediği ve fahiş fiyata Cizre Belediyesi'ni kullanarak üniversitenin Yayınevi adıyla anlaştığı Mardin'de bir matbaaya bastırdığı iddia edildi.

AKADEMİSYENLERE “BÜTÇE YOK” DENDİ

Rektörlüğün, üniversite akademisyenlerinin doktora tezlerini ve bölge ile ilgili yapılan önemli çalışmaları bütçe olmadığı gerekçesiyle yayınlamayı reddettiği iddia edildi.

Yeniçağ’a konuşan üniversitedeki üst düzey bir idari yönetici, “Üniversitenin bütçe sorunu yok ancak; rektörün ve onun akıl hocası Ruhullah Öz’ün diğer akademisyenlere karşı olan kişisel husumetleri hem bölgemiz için hem de ülkemiz için çok önemli olan çalışmaların yayımlanmasına engel oluyor. Madem bütçe yok, rektör kendi kitaplarını nasıl yayımlıyor. Hem de birinci sınıf kâğıda bastırarak.” ifadelerini kullandı.

Doktora tezlerini üniversite aracılığıyla yayımlatmayı isteyen akademisyenler de isyan ediyor.

Konu ile ilgili konuşan bir akademisyen, “Ekim ayında doçentliğe başvuru yapacağım. Doktora tezimi bastırmak istedim. Ancak bütçe olmadığı gerekçesiyle tezim değerlendirmeye bile alınmadı. Başka yayınevlerinde bastırmak istediğimizde çok fahiş bir fiyat önümüze koyuyorlar. Bu ekonomik darlık içerisinde ödeyemiyoruz. Halbuki üniversitenin yayınevi bunun için kuruldu. Ancak rektör, göreve geldiği günden bugüne hiçbir çalışmayı bastırmadı. Yaptığı ilk yayın kendisinin akademik olmayan ve daha önce başka yayınevi tarafından bastırılan kitabının Türkçe ve Kürtçe versiyonlarını bastırmak oldu.” şeklinde konuştu.