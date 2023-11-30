Akşam saatlerinde gelen telefondaki ses şöyle diyordu. Yeniçağ yazarı Sedat Kaya tehdit edildi

Son dönemlerde gazeteciler yazdıkları yazılardan, açıkladıkları olaylardan ötürü tehdit edilmeye başlandı. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin "515 Haşimi Türkiye’deki Suriyeli Çete" adlı kitabından dolayı Suriyeli çetelece tehdit edilmişti.

Şimdi de yine Yeniçağ yazarı Sedat Kaya tehdit altında olduğunu açıkladı. Datça'da yerel seçimler öncesi usulsüzlükleri haberleştiren ve bir aileden 3 kişinin belediyede işe alınmasını yazan Kaya, inşaatçı Haydar Altun tarafından telefonla tehdit edildi.

Sedat Kaya sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak şunları dedi:

"Seçimler ilgili yazdıklarımdan sonra tehditler gelmeye başladı.

Akşam saatlerinde tanımadığım bir numaradan arandım.

Önce kendisini tanıttı, sonra küfür, kafir ve tehdit.

"Sen benim kim olduğumu biliyor musun?"

"Ayağını yerden keserim."

"Satılık gazetecisin."

"Şerefsiz, kime hizmet ediyorsun."

"Sen daha önce de benim Kargı'da 3 bungalovumu yıktırdın."

"Senin evin kaçak."

“ALIŞKINIZ VIZ GELİR TIRIS GİDER”

Daha neler neler?

Telefon numarası ve ismi kaydedildi, küfürleri kendisine aynen iade edildi.

Tehditlerinin hesabını ise hukuk önünde verecek.

Bizim mesleğin kaderidir.

Doğruları yazınca, hemen suçlanırsın.

Hemen tehdit edilirsin.

Alışkınız.

Vız gelir, tırıs gider.

Güldüğüm konu ne biliyor musunuz?

"Senin evin de kaçak" sözü.

Sanıyorum, kaçağa, usulsüzlüğe, hak yemeye, adaletsizliğe, torpile o kadar alışmışlar ki, herkesi kendileri gibi sanıyorlar.

Korkacağımızı umuyorlar ama yanılıyorlar.

Ateş olsalar, cürüm kadar yer yakarlar.

Nokta."