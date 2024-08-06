Aksaray'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Aksaray'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 15 yaşındaki genç sürücü, kazanın etkisiyle yola fırladı ve kanlar içinde kaldı.

Gece yarısında Kılıçaslan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, Atatürk Bulvarı üzerindeki Efor alt geçidinde gerçekleşti. İlk raporlara göre, 15 yaşındaki K.B., ehliyeti olmadan kullandığı 68 ACE 042 plakalı motosiklet ile kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Genç sürücü, motosikletin hakimiyetini yitirdikten sonra yaklaşık 15 metre sürüklenerek durdu ve kazada ciddi şekilde yaralandı. Olay yerinden geçmekte olan diğer sürücüler, durumu derhal 112 Acil Servis'e ihbar etti. Polis ve sağlık ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine yönlendirildi. Polis, güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk yardımı yerinde gerçekleştirdi.

Sürücünün babası, kaza haberini alıp olay yerine geldiğinde, yaralı oğlunu kanlar içinde buldu ve büyük bir şok yaşadı. Sağlık ve polis ekipleri, babayı olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken, endişeli baba oğlunun durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Yaralı genç, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun ciddiyeti ile hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde detaylı incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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