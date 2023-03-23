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Aksaray’da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Aksaray’da seyir halinde olan tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 15:30
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Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü

Aksaray’da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
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İHA'nın haberine göre, Aksaray’da tırın hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, ticari aracın sürücüsü Osman Bozkıl (30) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aksaray - Adana Kara Yolu organize kavşakta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden İ.H.C. (27) idaresindeki 06 DGG 832 plakalı Mercedes marka tır iddiaya göre organize sanayisinden çıkan Osman Bozkıl yönetimindeki 16 HCT 96 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklenen araç, aydınlatma direğine çarparak refüjde durabildi. Tırın yan yattığı kazada hafif ticari aracın bir kısmı tırın altında kalarak adeta hurdaya döndü. Tır sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsü kazada ağır yaralandı. 

Olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Osman Bozkıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

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