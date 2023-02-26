Akşener Kızılay'ın içine düştüğü durumu tek tweette özetledi

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı. AHBAP’ın yaptığı açıklamada ise Kızılay’ın çadır sattığı iddiası doğrulandı.

Söz konusu olay ülke gündemine bomba gibi düşerken ‘yetersizliğiyle’ depremin ilk gününden beri eleştirilerin hedefinde olan Kızılay ve başkanı Kerem Kınık bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kızılay’a sert sözlerle yüklendi. "İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak, dirençliliğini arttırmak ve ızdırabını dindirmek için çalışmak anlayışıyla kurulan Türk Kızılay'ını; Paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, binbir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkûm ettiniz. Yazıklar olsun!" dedi.

NE OLMUŞTU

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı.

AHBAP tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satış doğrulanarak, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" denildi.

Ağırel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Siz sanıyor musunuz ki Kızılay sadece AHBAP’a çadır sattı" sorusunu yöneltti. Ağırel, "Tanesi 160 bin TL' ye başka kuruma da çadır sattı" dedi.

Ağırel paylaşımında şunları kaydetti:

"AHBAP’a tepki gösterenler var bence bu yanlış. Ortalık yangın yeriyken bir şekilde buz gibi havada çadır ulaştırmaya çalışıyorlar. Siz sanıyor musunuz ki Kızılay sadece AHBAP’a çadır sattı? Tanesi 160 Bin TL' ye başka kuruma da çadır sattı!"