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Kızılay'ın genel başkanı Kerem Kınık'a bir tepki de öğretmeninden geldi: Utanıyorum

Depremin 3. gününde AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepkiler sürüyor. Kerem Kınık’ın öğretmeni Rukiye Nurten Ömeroğlu sosyal medya hesabından “utanıyorum” diyerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 17:05
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Kızılay genel başkanı Kerem Kınık'a öğretmeninden utanıyorum tepkisi

Kızılay'ın genel başkanı Kerem Kınık'a bir tepki de öğretmeninden geldi: Utanıyorum
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgedeki 'yetersizliğiyle' gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmasının ardından Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, söz konusu iddiaları doğruladı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamaların ardından tepki gören Kınık'a bir tepki de öğretmeni Prof. Dr. Rukiye Nurten Ömeroğlu'ndan geldi.

"BENİ VE DİĞER HOCALARINI AFFEDİN..."

Prof. Dr. Ömeroğlu, sosyal medya hesabından 'Utanıyorum' diyerek tepki gösterdi. Ömeroğlu şunları söyledi: 

"Ahbap'a depremin en acil ilk günlerinde çadır satan Kızılay'ın başkanı Dr Kerem Kınık'ın hocası olmaktan utanıyorum. Beni ve diğer hocalarını affedin, belli ki ona Tıp Etiği öğretememişiz."

NE OLDU?

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, deprem bölgesine geç müdahale etmekle suçlanan kurumlardan Kızılay'ın depremin üçüncü günü Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP'a çadır sattığı iddiasını köşesine taşıdı.

İddiaya göre kendisine ait çadır fabrikaları olduğu halde depremzedelerin çadır ihtiyacını karşılayamadığı gerekçesiyle eleştirilen Kızılay, bölgede ilk günden beri yardım faaliyeti yürüten AHBAP'a depremin üçüncü günü 46 milyon TL karşılığında çadır sattı.

Kızılay'ın elindeki stokları ve gönderilecek yardımları da cemaat, tarikat vakıf ve derneklerine yönlendirdiği ileri sürüldü.

Söz konusu iddialar bizzat Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından doğrulandı.

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