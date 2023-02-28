Türkiye yastayken Şube Başkanı eğlencede. Kızılay’da skandallar bitmiyor

Kahramanaraş merkezli depremlerde Kızılay'ın depremzedeler barınma sorunu yaşarken çadır satışı yapmasının tartışmaları sürerken, Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet İnalkaç'ın bir mekanda eğlendikleri görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'de 40 binden fazla insanın ölümüne neden olan depremlerin ardından Kızılay’ın depremin üçüncü gününde AHBAP'a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre çadır satışı kamuoyunda tartışılmaya devam ederken ortaya çıkan bir görüntüde, Bora ve İnalkaç’ın bir eğlence mekanında ocak başında eğlendikleri görülüyor.

“NE OYNADIK, NE ZIPLADIK”

Söz konusu fotoğraf karesine ilişkin Himmet Bora yaptığı açıklamada, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle toplandıklarını belirterek, “Bir davet geldi. İcabet ettik. Ne oynadık, ne zıpladık. Sadece yemek yedik” ifadelerini kullandı.