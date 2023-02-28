Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan 'AHBAP'a parayı iade edin' yorumuna yanıt: Bakarız

Depremzedeler için üretilen çadırların AHBAP'a satıldığının ortaya çıkmasıyla tepkilerin odağı haline gelen Kızılay’ın Başkanı Kerem Kınık, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına katıldı.

Kınık, canlı yayında AHBAP'a satılan çadırların AFAD'a ücretsiz verileceğini söyleyince Ahmet Hakan "Diyorsunuz ki AFAD'a parayla vermeyecektik, AHBAP'a parayla verdiniz. O zaman AHBAP'ın parasını iade edin iş bitsin sorun çözülsün" dedi.

Kınık ise yanıt olarak, "Bakarız, ona da bakarız" ifadesini kullandı.

“ÖĞRENİNCE ARKADAŞLARI ELEŞTİRDİM”

Daha önce AHBAP'a çadır satışının ahlaki olduğunu savunan Kınık, CNN Türk'teki programda ise Kızılay görevlilerinin inisiyatif alarak kendisine sormadan satışı gerçekleştirdiğini ileri sürdü ve "2050 çadırın AHBAP'a satıldığından haberim yoktu, öğrenince arkadaşları eleştirdim" dedi.

Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise çadırı maliyetine sattıklarını anlatarak "AHBAP ile Kızılay’ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" ifadesini kullanmıştı.