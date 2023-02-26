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  • Kılıçdaroğlu Erdoğan'a hakaretlerini hatırlattı. Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkmıştı

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a hakaretlerini hatırlattı. Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkmıştı

Kılıçdaroğlu, Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından Erdoğan'a hakaretlerini hatırlattı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 19:20
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Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a hakaretlerini hatırlattı

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a hakaretlerini hatırlattı. Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkmıştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Kızılay'a yönelik eleştirileri sert bir dille yanıtlamış ve Kızılay'ı savunmuştu.

Murat Ağırel dün yayımlanan haberinde, “Kızılay, depremin üçüncü gününde Ahbap’a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptı” iddiasını ortaya koydu. ve Ahbap da daha sonradan yaptığı açıklamada, satışı doğrulamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızılay'la ilgili ortaya çıkan skandallardan sonra, Erdoğan'a 5 gün önceki sözlerini bir video ile hatırlattı.

Kılıçdaroğlu paylaşımına, "Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…" notunu düştü.

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