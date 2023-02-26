Kılıçdaroğlu Erdoğan'a hakaretlerini hatırlattı. Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Kızılay'a yönelik eleştirileri sert bir dille yanıtlamış ve Kızılay'ı savunmuştu.

Murat Ağırel dün yayımlanan haberinde, “Kızılay, depremin üçüncü gününde Ahbap’a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptı” iddiasını ortaya koydu. ve Ahbap da daha sonradan yaptığı açıklamada, satışı doğrulamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızılay'la ilgili ortaya çıkan skandallardan sonra, Erdoğan'a 5 gün önceki sözlerini bir video ile hatırlattı.

Kılıçdaroğlu paylaşımına, "Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…" notunu düştü.