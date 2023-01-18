Meral Akşener Erdoğan'a seslendi. Baskıların değil özgürlüğün yanındayız

Sosyal medya hesabından İYİ Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir kısmını paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'a göndermede bulunduğu bir açıklamada bulundu.

İYİ Parti olarak mağdurun yanında ve zalimin karşısında durduklarını söyleyen Akşener paylaştığı videoya şu notu düştü:

“Dün mağdurun yanında biz vardık. Bugün zalimin karşında biz varız. Dün muhtar bile olmazsın denilenin yanında biz vardık. Bugün de Ekrem kardeşimin, Mansur başkanın yanında biz varız. Baskıların değil özgürlüğün yanındayız.”