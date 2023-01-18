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  • Meral Akşener Erdoğan'a seslendi. Baskıların değil özgürlüğün yanındayız

Meral Akşener Erdoğan'a seslendi. Baskıların değil özgürlüğün yanındayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu ve parti olarak zalimin karşısında durduklarını söyledi. Akşener özgürlüklerin yanında olduklarının altını çizdi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 18:05
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Erdoğana seslendi

Meral Akşener Erdoğan'a seslendi. Baskıların değil özgürlüğün yanındayız
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Sosyal medya hesabından İYİ Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir kısmını paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'a göndermede bulunduğu bir açıklamada bulundu.

İYİ Parti olarak mağdurun yanında ve zalimin karşısında durduklarını söyleyen Akşener paylaştığı videoya şu notu düştü:

 “Dün mağdurun yanında biz vardık. Bugün zalimin karşında biz varız. Dün muhtar bile olmazsın denilenin yanında biz vardık. Bugün de Ekrem kardeşimin, Mansur başkanın yanında biz varız. Baskıların değil özgürlüğün yanındayız.”

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1950
18.01.2023 18:23
Ah birde bunu anlasalar hocam, ama olsun bunlar bilmezse, umarım vatandaş bilir  
 
e
18.01.2023 18:09
yeni emekli olacaklara verilen zam yüzde 18 utanmadan yuzde 30 demişlerdi  
 
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