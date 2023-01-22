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Meral Akşener'den yeni video: Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti

Meral Akşener, sosyal medyadan yayınladığı videoda, Erdoğan'a hitaben "Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti" sözlerine yer verdi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 22:13
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Meral Akşener yeni video yayınladı. Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti

Meral Akşener'den yeni video: Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "lider iletişim kampanyası" kapsamında bir video daha yayınladı.

Twitter hesabından yayınladığı videoda Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti" dedi.

Akşener paylaşımına "Devlet-millet arasında kurulan güçlü bağı zedeleyen bu merhametsiz yaklaşımı milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz" notunu düşerken, #DevleteMerhametYakışır etiketini kullandı.

Erdoğan'ın sözlerine yer verilen videoda, “Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti. Vicdanını da kin karasına boyamayı tercih etti. Ne lanet bir zamandayız. Her seferinde zulmü gören biz, yanına kâr kalan zulmeden. Böyle bir lanet zamandayız. Ama Allah büyüktür, milletimiz büyüktür. Bunu görüyor ve gereğini yapacak inşallah" ifadeleri kullanıldı.

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Tozanlı
22.01.2023 23:41
Syn Merâl akşener Memleket kirlendi, gıdalar kırlendi, insan ilişkileri kirlendi,para kirlendi.! Daha neler neler ! Bu kin ve nefret bunlar ne islamın içinde nede Türklükte var bunlar bizden değil  
 
Ademoğlu
22.01.2023 23:41
AY m. 101: Bir kimse en fazla iki defa CB seçilebilir. Her gelen hakkına razı oldu. 12 yıl Başbakanlık, 2 defa CB lik, sırada bu kadar vatan evladı varken, gerekli mi bu kadar yorulmaya, yormaya?  
 
Asker
22.01.2023 23:38
Bir Türk milliyetçisi ve ülkücü olarak Asena'yı asla yalnız bırakmayacağız Türk adından rahatsız olanlarla bizim işimiz olmaz asla cumhur ortaklarına oy vermedik vermeyeceğiz de oylar Asena'ya.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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