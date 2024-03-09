Alanya'nın son kurbanı Sivasspor oldu. Fatih Tekke fırtınası esiyor

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Alanya'nın son kurbanı Sivasspor oldu. Fatih Tekke fırtınası esiyor
Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, Trabzonspor'un ardından Sivasspor'u da mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor arasındaki karşılaşmada, konuk takım Alanyaspor 2-1’lik skorla galip geldi.

İlk yarıda gol sesi çıkmayan maçta, Alanyaspor’un gollerini 49. dakikada Ahmed Hassan ve 79. dakikada Oğuz Aydın attı.

Sivasspor’un tek golünü ise 64. dakikada Rey Manaj kaydetti. Bu gol, 27 yaşındaki Arnavut forvet Rey Manaj’ın ligdeki 25. maçında attığı 15. gol oldu.

Bu sonuçla Alanyaspor, Trabzonspor’un ardından Sivasspor’u da yenerek puanını 36’ya çıkardı.

Altı haftalık yenilmezlik serisine son veren Sivasspor ise 38 puanda kaldı.

Süper Lig’de önümüzdeki hafta Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Kayserispor’u konuk edecek.

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