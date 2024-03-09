Emre Belözoğlu itiraf etti

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.

Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın ardından Sarı-Kırmızılı takıma övgüler yağdıran, "Tarihin en iyi kadrosu" diyen Belözoğlu bu sözleriyle Fenerbahçe taraftarlarını kızdırmıştı.

EN İYİLER GALATASARAY'DA

343 Digital'e konuşan Emre Belözoğlu, bu sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, "Ligin en iyi kalecisi, stoperi, 6 numarası, 10 ve 9 numarası Galatasaray’da. Bunu Galatasaray’a kendimizi tekrar göstermek için söylemiyorum. Bir futbol adamı olarak tespit yaptım. Fenerbahçe’nin alınmasını gerektirecek bir şey yok. Hayatımda ilk defa kendi oynadığım ve futbolu sonlandırdığım takım taraftarlarından anneme küfür yemek, bazen ağır olabiliyor" dedi.

HAYALİMDE FENERBAHÇE YOK

Fenerbahçe'ye teknik direktör olma gibi bir hayalinin bulunmadığını sözlerine ekleyen Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe ile ilgili hiçbir hayalim yok. Zaten Fenerbahçe'de her görevi yaptım. Bunları ben istedim diye değil, beni istediler diye yaptım. Fenerbahçe, beni isterse o gün karar veririz. İstemezse, hayatıma çok güzel bir şekilde devam ederim" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE'Yİ BEN SEÇMEDİM

Çocukken Fenerbahçeli olduğunu tekrarlayan Belözoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Galatasaray'da oynadım. Kaderin önüne geçemezsin. Kaderci ve teslim olmuş bir hayata sahibim. Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim. Karşıma geldi, Fenerbahçe'yi çok sevdim, ait hissettim. Ben istedim diye olmadı, Fenerbahçe beni istedi diye oldu. Rekabetçi bir yapım var, kazanmak odaklıyım. Fenerbahçe rakip olduğunda kazanmak için mücadele edeceğim. Bu mesleğime olan saygım."