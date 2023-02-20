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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Bu anlamlı maça herkesi bekliyoruz

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremzedeler yararına Galatasaray ile yapacakları hazırlık maçında taraftarlardan tribünlerin doldurulmasını istedi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 18:01
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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu taraftara çağrıda bulundu

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Bu anlamlı maça herkesi bekliyoruz
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Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremzedeler için pazar günü Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Galatasaray ile karışılacakları hazırlık maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar diledi. Çok üzüntülü olduklarını aktaran Hasan Çavuşoğlu, “Kolay değil, çok bir süreçten geçiyoruz. Deprem felaketinden dolayı hepimiz çok üzgünüz. Tabii ki yaraların sarılması için elimizden gelen destekleri veriyoruz ve vermeye de devam ediyoruz. Bu anlamda depremzede vatandaşlarımıza destek vermek için Galatasaray Spor Kulübü ile işbirliği yaparak hazırlık maçı organize ettik. Hazırlık maçımız, 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak“ dedi.

''HERKESİ DAVET EDİYORUZ''
Galatasaray ile oynayacak hazırlık maçının gelirlerinin tamamının depremzedeler için AFAD'a bağışlanacağını kaydeden Çavuşoğlu, “Bu anlamda birlik ve beraberlik içinde olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı maça herkesi davet ediyoruz ve tribünleri doldurmayı hedefliyoruz. Alanyaspor yönetimi, Alanya protokolü dahil herkes destek amaçlı maça bilet alarak giriş yapacak. Alanya halkımız böyle konularda özellikle duyarlıdır. Stadyumun bu maçta tıklım tıklım dolu olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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