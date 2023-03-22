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Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması. Afet bölgesine dair çarpıcı iddia

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Felakette 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi de evsiz kaldı. Son olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 'salgın hastalık' iddialarına ilişkin konuştu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 20:50
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Fahrettin Koca'dan depremden etkilenen illere dair salgın hastalık açıklaması

Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması. Afet bölgesine dair çarpıcı iddia
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Depremlerden etkilenen illerde salgın hastalığın baş gösterdiği iddialarına ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Deprem felaketini yaşamış illerimizin hiçbirinde şu ana kadar herhangi bir salgın söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Hatay'da konuşan Koca, "Bölgeden alınan verilen titizlikle incelendiğini ifade etmek isterim. Salgın hastalık olduğuna ilişkin bir tespitin belirli kriterlerle yapıldığı unutulmamalıdır.

Bölgedeki tüm illerimizden düzenli olarak numune alınıyor. Alınan numunelerde tespit edilen etkenler vaka kümelenmesi şeklinde, beklenenden fazla değildir.

Elimizde salgın tanımı ile örtüşen veri yoktur." dedi.

İHALE İÇİN TARİH VERDİ

Koca ayrıca "Ankara'da Sami Ulus, Dışkapı ve Onkoloji Hastanelerinin yerine inşa edilecek yeni hastane projelerimiz tamamlandı. 28 Nisan’da ihalelerini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgeden alınan verilen titizlikle incelendiğini ifade etmek isterim. Salgın hastalık olduğuna ilişkin bir tespitin belirli kriterlerla yapıldığı unutulmamalıdır.

Bölgedeki tüm illerimizden düzenli olarak numune alınıyor. Alınan numunelerde tespit edilen etkenler vaka kümelenmesi şeklinde, beklenenden fazla değildir.

Elimizde salgın tanımı ile örtüşen veri yoktur. Deprem felaketini yaşamış illerimizde salgın söz konusu değildir."

"İÇME SUYU KULLANILMAMALIDIR"

"Su analizlerine düzenli olarak devam ediyoruz. Adıyaman'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması hala uygun değildir. Hatay'da Defne, Kırıkhan, Samandağ'da da uygun değildir. Şanlıurfa'da ise merkez Haliliye'de içme suyu kullanılmamalıdır.

Yaşadığımız felaketin sebep olduğu yıkım bir takım tedbirlerin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu gösterdi. Hastanelerimizin dayanıklılık kontrollerini yaptırmaya devam ediyoruz. Daha önce riskli duruma gelen Sami Uluç hastanesi ile Dışkapı hastanesini tahliye ediyoruz."

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