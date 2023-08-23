Alevler Sarıcaeli köyünü sardı. Eyvah Eyvah. Ana orman köyün dibinde

Acil söndürülmesi lazım. Çanakkale’nin Sarıcaeli köyüne alevler ulaştı. Bölgenin ana ormana yakın olması nedeniyle yangın söndürülmezse daha da büyüyecek.

Alevler Sarıcaeli köyünü sardı. Eyvah Eyvah. Ana orman köyün dibinde

Yeniçağ yazarı ve gazeteci Yaşar Gürsoy Çanakkale’den bildiriyor.

Çanakkale Damyeri mevkiinde çıkan yangın 27 saattir devam ediyor. Bazı bölgelerde yangın kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle yangın bazı bölgelerde ilerliyor.

Çanakkale’nin Sarıcaeli köyüne alevler ulaştı. Görüntülerde ve haritalara bakıldığında rüzgarın etkisiyle yangının yeniden başladı ve büyüdü.

Sarıcaeli köyünün ana ormana çok yakın olduğu ve söndürülmediği takdirde yangının daha da felaket boyuta ulaşacağı iddia edildi.

Sosyal medyada da yayılan görüntülerde alevlerin Sarıcaeli köyünü sardığı görüldü. Yangın bölgesinden gelen görüntülerde saniyeler içinde her yerin tutuştuğu gözlemlendi.

Helikopterlerin bölgeye ağırlık verdiği öğrenildi. Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evinde kalanların tahliye edildiği açıklandı.

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“YANGIN BÜYÜME EĞİLİMİ GÖSTERDİ”

23 Ağustos günü öğleden sonra son durumla ilgili bilgi veren valilik, 6 yerleşim yerinin daha tedbir amaçlı boşaltılacağını bildirdi.

Vaililikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Aşağıokçular, Elmacık, Çiftlikdere köylerinin ve Salavat, Andıktaşı, Değirmendere mahalleleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir.

Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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