Çanakkale yangınının çıkış noktasını Hakan Kumuk görüntüledi

Çanakkale’deki yangına müdahale sürerken, gazeteci Hakan Kumuk yangının başladığı noktaya gitti.

Çanakkale yangınının çıkış noktasını Hakan Kumuk görüntüledi

Editör: Osmancan Erok

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün saat 11.39 sıralarında orman yangını çıktı.

Gazeteci Hakan Kumuk yangının sıfır noktasına gitti.

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Damyeri köyünde yangının başladığı noktaya giden Hakan Kamuk, bölgeyi görüntüledi.

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Görüntüler, ufak bir noktada başlayan yangının ilerleyişini gözler önüne serdi.

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YANGIN BÖYLE BAŞLAMIŞ

Son olarak Çanakkale'de orman yangınının başlama görüntüsü de ortaya çıktı.

Görüntülerde, ormanlık alanda bir anda dumanların yükselmeye başladığı görülüyor.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayılan yangına 2 bin 659 personel karadan ve havadan müdahaleler sürüyor.

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapanırken, AFAD, yangın nedeniyle 10 köy, 337 hane ve bin 104 kişi tahliye edildiğini açıkladı.

YANGININ İLERLEYİŞİ DURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangının ilerlemesini durdurduk öğleden sonra durumu daha net göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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