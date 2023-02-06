Spor dünyasından deprem sonrası taziye mesajları

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından spor dünyasından Alex de Souza, Jorge Jesus, Mauro Icardi ve Stefan Kuntz da taziye mesajları yayınladı.

Alex De Souza; ''Geçmiş olsun Türkiye, Yaşanan deprem dolayısıyla ortaya çıkan tüm acıyı sizinle paylaşıyor, vefat edenlere başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.'' paylaşımını yaptı.

Jorge Jesus ''Geçmiş olsun Türkiye'' yazılı paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi'nin paylaşımı;

Stefan Kuntz ise Türk bayraklı paylaşım yaparak;

''Güne çok üzücü bir haberle başladık. Türkiye’de yaşanan büyük depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acımız büyük. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Deprem bölgelerinde şu anda büyük bir çabayla can kayıplarını önlemeye çalışan bütün kurtarma ekiplerine de kolaylıklar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.