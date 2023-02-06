İskenderunspor'dan acil yardım çağrısı

İskenderunspor Kulübü, teknik heyetten 2 hocanın göçük altında kaldığını duyurarak acil yardım çağrısı yaptı.

Açıklama şöyle:

"Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden 2 hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kulüp personellerimiz ve oyuncularımız hem hocalarımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır. İskenderunspor Kulübü olarak; AFAD ve tüm yetkili kurumlardan İskenderunspor için acil yardım beklemekteyiz"