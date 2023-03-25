Aleyna Tilki 'kibar keko' arıyor

Son olarak çıkardığı 'Başıma Belasın' şarkısıyla gündeme gelen Aleyna Tilki katıldığı program sonrasında hem şarkısı hakkında hem de kişisel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şarkısına gelen ilk tepkilerin çok güzel olduğunu belirten Tilki 'Beğenmeyen kimseyi görmedim. Bence bu güzel bir şey. Yakında klibim de çıkacak.' ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tilki 'Biliyorsunuz geçmişte benim ses tellerim yırtılmıştı, o iyileşti. İyileşir iyileşmez de bir şarkı söyleme isteği duydum.' açıklamasında bulundu. Aleyna Tilki bu şarkıyı seçme sürecini de anlattı ve duygularını çok iyi ifade eden bir şarkı olduğundan bahsederek

"Hepimizin duygularına sahip çıkması, üzüntüsüne de, mutluluğuna da sahip çıkması gereken bir dönemde ifade etmek yerine, seslendirip hep beraber dinleyip üzülelim istedim. "dedi.

Son olarak Aleyna Tilki'ye geçtiğimiz yıllarda yaptığı 'Ben keko seviyorum.' açıklamasına dair bir soru soruldu. Tilki 'Maço erkek olabilir. Tabii ki de alışıldık bir keko istemiyorum, benim kekoluk kriterim farklı. Alanıma saygı duyan keko seviyorum.' ifadelerini kullandı.