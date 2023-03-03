Aleyna Tilki depremzede çocuklar için tekrar Hatay'a gidiyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Depremin ardından ünlü isimler de depremzedeler için tek yürek oldu. Bu isimlerden biri de genç şarkıcı Aleyna Tilki oldu.

"UZUN UZUN SARILDIK"

Tilki, meslektaşı Sefo ile birlikte Hatay’da çadırları gezerek, çocuklara moral vermişti. Miniklerle mendil kapmaca gibi oyunlar oynayan müzisyenler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirmişti. Bir kız çocuğuna sarıldığı anı Instagram’dan paylaşan Tilki, “Asla kopamadık. Uzun uzun sarıldık. İkimize de ilaç oldu. Hepimiz için sevgi en büyük şifa” demişti.

Şarkıcı, AHBAP Derneği’nin deprem bölgelerine kurduğu oyuncak ve oyun alanı projesine destek vermeye devam edeceğini de açıklamıştı. Maddi desteğin yanı sıra deprem bölgesine giderken çocuklar için yüzlerce oyuncak götüren şarkıcı, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunmuş ve minikler için oyuncak isteyerek, takipçilerine seslenmişti.

"ARTIK BİR AYAĞIM HATAY'DA"

Geçtiğimiz günlerde ise Zorlu AVM'de görüntülenen Aleyna Tilki, “Artık bir ayağım Hatay’da. Sık sık gidip, geliyorum. Oradaki çocuklarla aramda çok güzel ve özel bir bağ oluştu. Bu zor zamanlarında yanlarında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor” açıklamasını yapmıştı.

