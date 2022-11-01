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  • Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar

Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar

AREA Araştırma Şirketi, son anket çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette "Mansur Yavaş" ve "Parlamenter sistem" yanıtları dikkat çekti.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 15:56
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Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar. Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi

Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
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Katılımcılara, "Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?" sorusu yöneltildi.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” diyenlerin oranı yüzde 62,4 olurken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” yanıtını verenlerin oranı yüzde 37,6'da kaldı.

Seçmenlere, siyasetçilerle ilgili "genel kanaatleri" de soruldu.

Katılımcıların yüzde 48,2'si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili olumlu kanaat bildirdi. Yavaş, yüzde 48,2 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.
 

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Vatandaş Rıza
1.11.2022 16:32
Herkes MANSUR diyor. Fark atacak . Tayyip Başkan herkese bağırıp çağırıyor. Mansur u ağzına almıyor. Ondan korkuyor. Korkunun ecele faydası yok geliyor gelmekte olan.  
 
Ahmet
1.11.2022 16:29
Adı geçen adayların hangisi olursa olsun Erdoğan'a karşı bir iki puan değil farkla seçimi kazanır.  
 
İrfan Özer
1.11.2022 16:19
Kesinlikle İMAMOĞLU.. Yüzde 60 oy alacağına inanıyorum...  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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