Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar

Katılımcılara, "Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?" sorusu yöneltildi.



"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” diyenlerin oranı yüzde 62,4 olurken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” yanıtını verenlerin oranı yüzde 37,6'da kaldı.



Seçmenlere, siyasetçilerle ilgili "genel kanaatleri" de soruldu.



Katılımcıların yüzde 48,2'si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili olumlu kanaat bildirdi. Yavaş, yüzde 48,2 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

