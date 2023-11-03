Ali Koç 'Başkanlığımda bunu ilk kez yapıyorum' diyerek açıkladı: Bu pisliği temizleyeceğiz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç 'Başkanlığımda bunu ilk kez yapıyorum' diyerek açıkladı: Bu pisliği temizleyeceğiz

A Spor'a telefonla bağlanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF ile ilgili sabrın tükendiğini belirtti.

Koç, şunları söyledi:

"Telefonla bağlanmak tarzım değildir. Sanırım başkanlığımda ilk defa bunu yapıyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. 100. yıl nedeniyle açıklama yapmadık. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Çok garip olaylar yaşanıyor.

Bu hafta birkaç gün sakatlıklarla uğraştık, bu konulara eğilmedik. İyi ki eğilmedik. Bugün yolun bittiği yerdeyiz. Saha içi ve saha dışında garip olaylar yaşanıyor. Tüm lig için garip hakem hataları var.

Bizim artık sabrımız tükendi. TFF ile ilgili sabrımız tükendi. Başkanın niyetini sorgulamak durumundayız. Kendisine çok güvendim. Ancak geldiğimiz noktada yaşananlar, yapılanlar, iddialar, söylemler... Bunlar ele alınmıyor. Bu durum bizleri endişeye sevk ediyor.

Bugün istifa oldu. Bir hakem eşinden açıklama oldu. Doğru veya yanlış bilmiyoruz. Alper Ulusoy ile ilgili iddialar var, o maça çıkacak. Finansal iddialar, kara paklama olayları iddia ediliyor. TFF açıklama yapmış. Bunu ispatlamak çok basit. Tribünler bomboş. TFF 'Beni ilgilendirmez' diyemez. Temiz olması için futbolun TFF sorumludur. Gücünü açan şey varsa, devlete başvurur.

Sanırım TFF Başkanı'nın cesareti yok. Benimle ilgili, Lale Orta ile ilgili, başka konularla ilgili birçok iddia oldu. Cesur insan dibine iner! Defalarca başvurduk, çağırın ifadeye dedik ama tık yok. Etik Kurulu çalışacak deniyor ama göstermelik mi olacak bilmiyoruz. TFF, danışmanlarla yönetilemez. İsmail Hoca kimsenin anlamadığı şekilde sevk edildi. Bu sevki yapan TFF Başkanı mı? Karşımıza çıkardığı avukatı mı? Bunları bilemiyoruz ama ciddi şüphelerimiz var. Hakem hatalarından şu an bahsetmiyorum ama anlatacağım. İsmail Hoca'nın sevki bardağı taşırdı.

İzmir grubu var, dibine kadar gideceğiz. Hani 'İnlerine gireceğiz' derler ya. Benim az sürem kaldı başkanlıkta. İzmir grubu için elimden geleni yapacağım. Trabzonspor'un da açıklaması oldu. Bu sezonu konuşuyorum. Dürüst insanlar omuz omuza versin. Bu pisliği temizleyeceğiz. İsterlerse 10 yıl ceza versinler. Hakemler yatarken Fenerbahçe'yi düşünsünler. Trabzonspor'un da sıkıntıları var. Doğru dürüst maç yönetilsin istiyor iki takım. Bu işin kökünü kurutacağız. TFF Başkanı ne istiyorsa yapsın! En son korkacak insanlar biziz.

Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü. Pazar gününü bekleyin! İzmir grubu hazırlıklı olun, size söylüyorum.

TFF Başkanı, kulüp başkanlarını çarpıştırmak için aynı anda randevu vermiş! İki kulüp başkanı da bunun şık olmadığına hem fikir. İyi niyetle bu iddiaların üzerine gidilmiyor, bu kabul edilecek bir şey değil. TFF Başkanı dürüst değil demedim. İyi niyetinden şüphemiz oldu. Atamalardan, hakem performanslarından çok rahatsızız. Kötü performansı olanların bazılarına maç verilmesi, bazılarına maç verilmemesi... 'TFF Başkanı ne yapsın?' artık bizim için geçerli değil.

Yarın güzel bir maç olsun. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. İsmail Hoca'ya da sordum 'Her şey iyi giderken 4 stoperini kaybettiğin oldu mu?' dedim. 'Hayır' dedi. Biz takımımıza inanıyoruz. Maçın sonuna kadar takımı desteklesin taraftar. İnşallah bu maçı kazanacağız."

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