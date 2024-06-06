Ali Koç Ebrar Karakurt'u istiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç Ebrar Karakurt'u istiyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan adayı Ali Koç, milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine günler kala, mevcut başkan ve Başkan Adayı Ali Koç, HaberTürk'te gündeme dair açıklamalar yaptı.

Ali Koç, Ebrar Karakurt transferine de değindi.

Kendisine sorulan "Ebrar Karakurt'a 'Seneye seni alacağım' dediniz mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Dedim. Ebrar Karakurt'u isterim. Müthiş bir oyuncu. Rusya'da rekorlar kırdı. Çılgın bir oyuncu, çılgın bir karakter. Bir kere yemek yedik, orada konusu açılmıştı. Dünya çapında bir takım olacaksınız ve biz oraya yakınız en iyi Türkleri de almak gerekir. Ebrar da en iyi Türklerden biri."

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı voleybolcusu Ebrar Karakurt, sıkı bir Beşiktaş taraftarı olarak biliniyor.

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