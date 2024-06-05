Sadettin Saran'ın hamlesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de nefeslerin tutulduğu Olağan Genel Kurul'a artık çok az bir zaman kaldı.

8-9 tarihleri arasında yapılacak olan seçimde Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

İkili adaylıklarını açıkladığından beri kıran kırana geçmesi beklenen yarış Ali Koç'un Jose Mourinho hamlesiyle lehine döndü.

Dünyanın en iyi teknik adamlarından biri olarak gösterilen Mourinho'nun gelişi camiada büyük bir sevinç yarattı.

Mourinho'nun gelişi hala sıcaklığını korurken ilginç bir olay daha ortaya çıktı.

Adaylığını ilk açıklayan isim olmasına rağmen Ali Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran'ın anlaştığı teknik direktör haftalar sonra ortaya çıktı.

Fenerbahçeli yorumcu Murat Aşık Saran'ın seçilmesi halinde bir diğer ünlü teknik direktör Antonio Conte'yi takımın başına getirmek üzere İtalyan teknik adamla anlaşmış olduğunu açıkladı.

Aşık'ın bu açıklaması üzerine Conte ve Sadettin Saran'ın yaptıkları bir görüşmede çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.