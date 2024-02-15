Beşiktaş'ın yeni transferi Al Musrati'den flaş Fenerbahçe itirafı

Tayyip Salih Yılmaz
Beşiktaş'ın yeni transferi Al Musrati'den flaş Fenerbahçe itirafı
Beşiktaş'ın yeni transfer ettiği Al Musrati, siyah beyazlı takımın sabah antrenmanı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın Portekiz'in Braga takımından transfer ettiği Al Musrati, siyah beyazlı takımın sabahki antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Al Musrati, Beşiktaş'ı seçme nedenini şöyle açıkladı:

"Öncelikle teklif aldığımda Serdar Saatcı ile görüştüm. Çok şey anlattı. Taraftarları da. Heyecanlandım. Burada mutlu olacağımı hissettim. Musrati'nin nasıl bir futbolcu olduğunu herkese göstereceğim.

Hedefim en üste seviyede oynamak ve özellikle önümüzdeki sezon şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak.

Takım zor bir dönemde. Bunu biliyorum. Ama büyük geçmişi olan önemli bir takımadayım. Burada başarılı olmak için her şey var. Harika bir hocamız da var. Zirve için elimdenizden geleni yapacağız."

Al Musrati, geçen sezon adının Fenerbahçe ile geçtiğinin hatırlatılması üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Evet, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile bazı temaslar oldu ama Braga bu teklifleri kabul etmedi. Çünkü Braga Şampiyonlar Ligi'ne kalmıştı. Benim de Şampiyonlar Ligi'nde oynamamı istediler. Ama bu transfer döneminde gitmeme izin verdiler."

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