Ali Koç'tan Galatasaray'a Beşiktaş göndermesi: Şampiyon yaptırılmaya alışmış bir kulüp

Fenerbahçe başkanı Ali Koç Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneği açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada gündeme dair konuşan Ali Koç ezeli rakibine göndermede bulundu.

“FENERBAHÇE HEDEF”

''3 Temmuz'dan bu zamana kadar yaşadıklarımızı sportif sebeplerle açıklayamazsınız 10 senedir yaşadıklarımızı kimse sportif sebeplerle açıklayamaz Zamanlar kişiler değişiyor ama Fenerbahçe'nin hedef olması değişmiyor Onun için tarihte görülmemiş bir kenetlenmeyi göstermemiz gerekiyor”

“ŞAMPİYON YAPILMAYA ALIŞILMIŞ”

“İsmail Hoca ve futbolcuları tarihimizde görülmedik bir puan topladık Bir beraberlik oldu hocaya, futbolculara, bize saldırılar oldu İnanın bindiğimiz dalı kesiyoruz Ama bir kere şampiyon olursak inanın arkası gelecek Bu sene bir rakibimizle yarışıyoruz Şampiyon yapılmaya alıştırılmış bir takımla yarışıyoruz Bir hakem geçen gün televizyonda anlatıyor 1997 yılında Beşiktaş lider Son dakikada gülünç bir penaltı çalınıyor''

1996-1997 SEZONUNDA NE YAŞANDI?

1996-97 sezonunda şampiyonluk yarışı veren iki takım Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi. İnönü'de oynanan mücadelede 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü devam ederken hakem Ahmet Çakar'ın kararı sonrası Amokachi kırmızı kart görürken Galatasaray penaltı kararı sonrası sarı-kırmızılılar beraberliği yakalıyor.

Sezon sonunda Galatasaray Beşiktaş'ı geçerek ligde şampiyonluğunu ilan ederken siyah-beyazlılar derbide yaşananlar için "Şampiyonluğa mâl olan hakem kararı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de pozisyonu tekrar izleyen Ahmet Çakar verdiği karar yüzünden pişmanlık duyduğunu açıkladı.