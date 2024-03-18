Ali Koç ne demek istedi? Virüs nerede!

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç ne demek istedi? Virüs nerede!
Fatih Saboviç 'Artık Türk futboluna format atmak gerekiyor' diyerek açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Trabzonspor maçındaki skandallar sonrası nisan ayında ligden çekilme önerisi yapması sosyal medyada ve tüm Türkiye’de gündem oldu.

Başkan Ali Koç, Trabzon’da maç sonu yaşanan can pazarı sonrası bugün akşam üzeri Fenerbahçe TV’den açıklamalarda bulundu.
Nisan ayında takımın ligden çekilmesi ve bir alt ligden yeniden başlaması seçeneğini de camiaya iletecek olan Başkan Koç, yaşananlara isyan etti.

BENİ 2000’LERİN BAŞINA GÖTÜREN OLAY!
2000’li yılların başlarında telefon ve bilgisayar gibi teknolojik araçlar hayatımıza tamamen girmeye başlamıştı. Hatırlıyorum o zamanlar ilk teknolojik ürünleri aldığımda çok sevinmiştim. Fakat bir zaman sonra olayların başka bir yüzüyle karşılaşmıştım. Bilgisayara virüs girebiliyor ve sistemi alt üst edebiliyordu!
İşte Türk futbolu da senelerdir her türlü adam kayırma, ahbap-çavuş ilişkisi, hakem dünyasında, Türkiye Futbol Federasyonu’nda döndürülen dolaplardan ötürü artık virüs girmiş bir bilgisayardır!

BİRİ ÖLSEYDİ NE OLACAKTI?
Hatta bu virüs girmiş bilgisayarda, koruma ve temizleme programları olmasına rağmen; bunlar kasıtlı olarak kullanılmamaktadır!
Fenerbahçe camiasına yaşatılanlar, her kime yaşatılıyor olsaydı yakışık almazdı. Trabzon’daki savaş meydanı gibi olan ortamda bir futbolcu, teknik heyet üyesi, yönetici ya da bir Trabzonsporlu taraftar ölseydi, vebalini kim ödeyecekti?

ARTIK VİRÜSLÜ BİLGİSAYARA FORMAT GEREK!
Bakın arkadaşlar; konu artık ne Fenerbahçe, ne Ali Koç, ne Galatasaray, ne de şampiyonluktur. Türk futbolu zehirlenmiştir. Her yerine virüs bulaşmıştır ve artık bu bilgisayara format atılması gerekmektedir! Konu artık bir milli güvenlik sorunudur. Kendi günlük işinizi iyi yaptınız diye sevinirken; birinin gelip size saldırdığını ve yaralamaya ya da öldürmeye çalıştığını düşünün… Artık hakikaten söyleyecek söz kalmamasıyla birlikte; sadece bir sporsever ve Türk vatandaşı olarak Fenerbahçe Kulübü’nden çıkacak kararların başımın üstünde yeri vardır. Bekleyip yaşanacakları görelim…

İlgili Haberler
Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu
Aziz Yıldırım Fenerbahçe otobüsünde ortaya çıktı. Son futbolcu uçağa binene kadar yerinden ayrılmadı
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi detayı isyan ettirdi
Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüştü. Toplantı tutanağı ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Beşiktaş küme düşürülsün harekatı. Galatasaray'ın planı ortaya çıktı
Fenerbahçeli futbolcular sahada ölmeyi mi bekleseydi? Futbolcular nefsi müdafaa yapmıştır
Trabzonspor sezonu kapadı. Fenerbahçeli futbolculara da ceza geliyor. Gürel Yurttaş açıkladı
İsmail Kartal Fenerbahçe'yi uçurdu Galatasaray'ın rekoruna göz dikti
Son Haberler
Giresun 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Giresun 2024 Yerel Seçim Sonuçlar
Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu Spor
Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu
Giresun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Giresun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Gaziantep 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Gaziantep 2024 Yerel Seçim Sonuçlar
Gaziantep İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Gaziantep İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Bu dünyada cehennemi yaşadılar. Hissedilen sıcaklık rekoru kırıldı Dünya
Bu dünyada cehennemi yaşadılar. Hissedilen sıcaklık rekoru kırıldı
Eskişehir 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Eskişehir 2024 Yerel Seçim Sonuçlar