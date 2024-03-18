Ali Koç ne demek istedi? Virüs nerede!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Trabzonspor maçındaki skandallar sonrası nisan ayında ligden çekilme önerisi yapması sosyal medyada ve tüm Türkiye’de gündem oldu.

Başkan Ali Koç, Trabzon’da maç sonu yaşanan can pazarı sonrası bugün akşam üzeri Fenerbahçe TV’den açıklamalarda bulundu.

Nisan ayında takımın ligden çekilmesi ve bir alt ligden yeniden başlaması seçeneğini de camiaya iletecek olan Başkan Koç, yaşananlara isyan etti.

BENİ 2000’LERİN BAŞINA GÖTÜREN OLAY!

2000’li yılların başlarında telefon ve bilgisayar gibi teknolojik araçlar hayatımıza tamamen girmeye başlamıştı. Hatırlıyorum o zamanlar ilk teknolojik ürünleri aldığımda çok sevinmiştim. Fakat bir zaman sonra olayların başka bir yüzüyle karşılaşmıştım. Bilgisayara virüs girebiliyor ve sistemi alt üst edebiliyordu!

İşte Türk futbolu da senelerdir her türlü adam kayırma, ahbap-çavuş ilişkisi, hakem dünyasında, Türkiye Futbol Federasyonu’nda döndürülen dolaplardan ötürü artık virüs girmiş bir bilgisayardır!

BİRİ ÖLSEYDİ NE OLACAKTI?

Hatta bu virüs girmiş bilgisayarda, koruma ve temizleme programları olmasına rağmen; bunlar kasıtlı olarak kullanılmamaktadır!

Fenerbahçe camiasına yaşatılanlar, her kime yaşatılıyor olsaydı yakışık almazdı. Trabzon’daki savaş meydanı gibi olan ortamda bir futbolcu, teknik heyet üyesi, yönetici ya da bir Trabzonsporlu taraftar ölseydi, vebalini kim ödeyecekti?

ARTIK VİRÜSLÜ BİLGİSAYARA FORMAT GEREK!

Bakın arkadaşlar; konu artık ne Fenerbahçe, ne Ali Koç, ne Galatasaray, ne de şampiyonluktur. Türk futbolu zehirlenmiştir. Her yerine virüs bulaşmıştır ve artık bu bilgisayara format atılması gerekmektedir! Konu artık bir milli güvenlik sorunudur. Kendi günlük işinizi iyi yaptınız diye sevinirken; birinin gelip size saldırdığını ve yaralamaya ya da öldürmeye çalıştığını düşünün… Artık hakikaten söyleyecek söz kalmamasıyla birlikte; sadece bir sporsever ve Türk vatandaşı olarak Fenerbahçe Kulübü’nden çıkacak kararların başımın üstünde yeri vardır. Bekleyip yaşanacakları görelim…