Ali Koç'a jet yanıt: Trabzonspor meze değildir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un zehir zemberek açıklamaları sonrası Trabzonspor da topa girdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında açıklamada bulunurken sert ifadeler kullandı.

Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında TFF'nin yarın alacağı kararı bekleyeceğine dikkat çekti.

İşte Doğan'ın sözleri:



Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.

Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz.