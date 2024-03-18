Ali Koç'a jet yanıt: Trabzonspor meze değildir

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'a jet yanıt: Trabzonspor meze değildir
Trabzon'da yaşanan skandal sonrası demeç savaşları da bitmiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un zehir zemberek açıklamaları sonrası Trabzonspor da topa girdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında açıklamada bulunurken sert ifadeler kullandı.

Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında TFF'nin yarın alacağı kararı bekleyeceğine dikkat çekti.

gi-glpowwaa0ybc.jpg

İşte Doğan'ın sözleri:

Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.

Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz.

İlgili Haberler
Egemen Korkmaz İrfan Can Eğribayat'a neden yumruk attığını açıkladı. Savunmasını duyanlar şaştı kaldı
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi detayı isyan ettirdi
Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüştü. Toplantı tutanağı ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Beşiktaş küme düşürülsün harekatı. Galatasaray'ın planı ortaya çıktı
Fenerbahçeli futbolcular sahada ölmeyi mi bekleseydi? Futbolcular nefsi müdafaa yapmıştır
Trabzonspor sezonu kapadı. Fenerbahçeli futbolculara da ceza geliyor. Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Putin Kafkasya'da ateşle oynuyor. NATO ve AB'den çok sert tepki Gündem
Putin Kafkasya'da ateşle oynuyor. NATO ve AB'den çok sert tepki
Evdeki eşyalar ne kadar elektrik yakıyor! Kettle enerji canavarı Gündem
Evdeki eşyalar ne kadar elektrik yakıyor! Kettle enerji canavarı
Denizli İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Denizli İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Kim Milyoner Olmak İster'de aylar sonra bir ilk. Kenan İmirzalıoğlu şaşkınlığını gizleyemedi Gündem
Kim Milyoner Olmak İster'de aylar sonra bir ilk. Kenan İmirzalıoğlu şaşkınlığını gizleyemedi
Çorum 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Çorum 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Çorum İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Çorum İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Çankırı 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Çankırı 2024 Yerel Seçim Sonuçları