Süleyman Soylu hakkında şok iddia. Paralel sistem kurdurup kendisinden gizlenen soruşturmalardan haberdar oluyormuş

Süleyman Soylu'ya yakın olduğu belirtilen ve yurtdışına çıkmak isterken gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde, emniyet veri tabanında belirli kişiler sorgulanınca müdahale edildiği ileri sürülüyor.

Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak veri tabanı sistemi olan POLNET'in içine yüklenen bir sistemle, belirli kişiler hakkında sorgulama yapıldığında Ankara'nın haberdar olduğu da Kaplan operasyonundan sonra dile getirilen iddialar arasında. Bu iddia, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesiyle TBMM kayıtlarına da girdi.

AK PARTİ YÖNETİCİLERİNİN DE EKLENDİĞİ İDDİASI

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Soylu döneminde hukuka aykırı faaliyetlerde bulunan kişilerin bilgilerinin POLNET'e yüklendiği, bu sistemin ilgili kişiler hakkında işlem yapıldığında uyarı verdiği ve Soylu'nun ekibinin haberdar olarak soruşturma dosyalarına müdahale ettiği iddialarını dile getirdi.

Yerlikaya'ya, "Söz konusu sistemden bilginiz var mı? Gerekli inceleme yapılacak mı?" diye soran Bakan, soru önergesinde ayrıca şu iddiayı da dile getirdi:

"Söz konusu sisteme üst düzey AKP'li yöneticilerin yakınlarının da eklendiği, bu şekilde polisin işlem yaptığı an haber alındığı iddiası doğru mudur?"

"KAPLAN'IN KARDEŞİNE DOKUNULAMADI MI?"

CHP'li Bakan, iddiasına dayanak olarak, Kaplan'ın firari olan kardeşi Muhammed Kaplan'ın Antalya'da trafik çevirmesine takılıp, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen serbest bırakılmasını gösterdi. Bakan, Muhammed Kaplan hakkında işlem yapıldıktan sonra Ankara'dan Soylu'ya yakın bir ekibin devreye girdiğini ileri sürdü.

"Hâlâ suçla iltisaklı, yozlaşmış polisler var" diyen Bakan, 7 Eylül'deki operasyonda gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'ın, içeriden bilgi aldığını iddia etti. "Ayhan Bora Kaplan hangi sıfatla havalimanında VIP girişini kullanıyor?" diye soran Bakan, "Biz Kaplan'la ilgili 2019'da da teknik takip yapıldığını, soruşturma yürütüldüğünü ancak operasyon yapılmadığını görüyoruz. Ayhan Bora Kaplan, Soylu döneminde net bir şekilde korundu, kollandı" ifadelerini kullandı.

Bakan, POLNET'le ilgili iddiasına ilişkin ise, "Emniyet içinde namuslu polis memurları, emniyet müdürleri var. Kaynaklarım bugüne kadar beni hiç yanıltmadı" dedi.

244 GÜNDÜR YANIT YOK

Bakan, iddiasına dayanak gösterdiği Muhammed Kaplan'ın hakkında kesinleşmiş cezası olmasına rağmen karakoldan serbest bırakılması olayını da TBMM'ye taşımıştı. 19 Ocak 2023'te dönemin İçişleri Bakanı Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle önerge veren Bakan, sorularına 244 gündür cevap bulamadı. Kanuna göre 15 gün içinde yanıtlanması gereken soru önergesine yanıt alamayan Bakan, sorularını bu kez de yeni İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya yöneltti.

Bakan, Muhammed Kaplan'ın Antalya'daki trafik çevirmesinde durdurulduğu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını ancak tutuklanmayarak salıverildiği iddialarını yineleyerek, "Muhammed Kaplan'ı diğer suçlulardan ayıran özellik nedir?" diye sordu.