Ali Yerlikaya kaybolan 729 bin Suriyeliyi nerede buldu

Adresini güncellemeyenlerin sosyal destek ve kamu hizmetlerinden yararlanamayacağını vurgulayan Ali Yerlikaya, son 5 yıldır Türkiye’de yaşadığına dair herhangi bir bilgi bulunmayanların ise kayıttan düşürüleceğini ifade etti.

Türkiye’de 4 milyon 437 bin 329 kayıtlı yabancı bulunduğunu belirten Yerlikaya, bunların 3 milyon 103 bininin Suriyeli olduğunu, ayrıca 1 milyon 109 bininin ikamet izinli ve 224 bininin uluslararası koruma altında olduğunu kaydetti. İkamet izni olanlar arasında uluslararası öğrenciler, evlerde çalışanlar ve bakım rehabilitasyon görevlilerinin de bulunduğunu ekledi.

“AVRUPA’YA GEÇTİ”

3 milyon 103 bin 606 Suriyeliden 731 bin 146’sının adreslerinde olmadığını tespit ettiklerini ve onlara 90 gün süre verdiklerini belirten Yerlikaya, “Peki bunlar nereye gitti? Frontex diyor ki, "Doğu Akdeniz, Batı Balkanlardan 996 bin Suriyeli son beş yılda Avrupa'ya geçti. İşte, bizde izi bulunamayanlar bunlar. Tek tek sayıyoruz. Türkiye'de net ne olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

203 bin 978 Suriyelinin adresini güncellediğini, 130 bin 430’unun ise randevu aldığını belirten Yerlikaya, geriye kalan 396 bin 738 Suriyelinin adreslerini güncellemeleri için 14 gün süreleri kaldığını ifade etti.

Süre bitiminde kamu hizmeti sunumunun askıya alınacağını belirten Yerlikaya, “Son gong, son durak” dedi.