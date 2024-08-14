Partisinin özel toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren sözler! Konuşmaları iktidar medyası sızdırdı

Toplantıda bir MYK üyesinin “Siyasi kimliğimizi değiştirelim. Muhafazakâr-demokrat kimliğimizden sıyrılalım” önerisi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert tepkisine neden oldu.

AK GENÇLİK: GENÇLER MİLLİYETÇİ VE ATATÜRKÇÜ

Emrah Özcan’ın haberine göre, Gençlik Kolları’nın saha çalışmasında gençlere “Kendinizi hangi kimlikle tanımlıyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Gençlerin büyük çoğunluğu “Atatürkçü” cevabını verirken, ikinci sırada “Milliyetçi” kimlik yer aldı. Bu sonuçların değerlendirildiği toplantıda bir MYK üyesinin siyasi kimlik değişikliği önerisi, Erdoğan tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Öte yandan, bugün gerçekleştirilecek olan AK Parti’nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlamasında, en az 15 belediye başkanı ve iki milletvekilinin partiye katılacağı belirtildi.

ERDOĞAN: KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Erdoğan’ın, partiye katılmak isteyen diğer siyasilere de kapıyı araladığı ifade edildi. Erdoğan’ın, “Dışlayarak değil, kucaklayarak bugünlere geldik. Ülkeye ve millete hizmet sevdası olan herkese kapımız açık. Harekete güç katacak herkesle ortak değerler etrafında buluşma irademiz bakidir” dediği öğrenildi.