Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e acil dolar çağrısı

Düzenleme: Ümit Karadağ
Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e acil dolar çağrısı

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’tan dolarla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türk Lirası’nın aşırı değerli olduğunu ve Dolar/TL kurunun uzun süredir kontrol altında tutulduğunu belirtti. Demirtaş, ihracatçı ve turizmcilerin zor durumda olduğunu vurgulayarak, ülkenin genel olarak pahalı hale geldiğini ifade etti. Dolar/TL kurunun bu dönemde biraz serbest bırakılması gerektiğini savunan Demirtaş, mevcut politikanın sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

Demirtaş’ın dolarla ilgili açıklaması şöyle:

Türk Lirası aşırı derecede değerli. Dolar/TL uzun süredir KONTROL altında tutuluyor… İhracatçı, Turizmci zaten zor durumda ama onun ötesinde ülke AŞIRI derecede pahalı. Dolar/TL’yi bu dönemde biraz da olsun bırakmak gerekiyor.

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“DOLARIN GÜÇLENMESİ ALEYHİMİZE”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz yıl dolarla ilgili yaptığı açıklamada, “Doların güçlenmesi aleyhimize, çünkü biz Euro bazında mal satıyoruz. En büyük pazarımız Avrupa bölgesi, ham maddeleri ise dolar cinsinden alıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE SON DURUM

Bugün, itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 148 milyar 448 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rezervlerin 58 milyar 717 milyon doları altın rezervlerinden oluşuyor.

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DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (14 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ)

Bugün, 14 Ağustos 2024 itibarıyla dolar kuru İstanbul serbest piyasada 33,5510 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 36,8770 TL'den satılıyor. Dolar, düne göre hafif bir artış gösterdi ve şu anda 33,5618 TL seviyesinde.

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