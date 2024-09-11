Allah sizi affetmez…

Emekli yılı mı? Anlaşıldı ki koskoca bir yalan.

2002’den bugüne emeklileri açlık ve yoksulluk sınırları altındalar.

Recep Tayyip Erdoğan diyor ki;

“Emekliye para yok…”

Saltanatlarına para çok.

Emine hanım diyor ki;

“Şiir gibi yaşamımız var…”

Saraylarda doğdu, büyüdü, yaşadı, yaşıyor.

Ya emekli? Umurlarına değil.

Ya huzur evlerinde devletin bakım ve sorumluluğuna hayatlarının ikinci baharlarını yaşayanlar?

Onları düşünen var mı?

Elbette var.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düşünüyor.

Hem de emekli yılında vicdanları sızlatacak şekilde düşünüyor.

Türkiye genelindeki huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yüzde 300 ila 360 oranında zam yaptılar.

Bu zamların mucidi Brüksel doğumlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı;

Mahinur Özdemir Göktaş’tır.

Kabinenin tek kadın bakanıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yurt genelindeki huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerini yönetiyor.

Bakıma muhtaç duruma düşenlerin ya da iktidarın ekonomik krizleri nedeniyle muhtaç duruma düşürdüğü vatandaşların sığındığı devletin son hizmet durağıdır.

Zafer Bayramından bir gün önce

1 Eylül 2024’ten itibaren yeni tarifeler yayınlandı.

Tek kişilik odaların ücreti 3 bin 551 liradan 10 bin 652 liraya,

Çift kişilik odaların kişi başı ücreti ise 3 bin 110 liradan 9 bin 331 liraya yükseltildi.

Eşlerin birlikte kalan kaldığı süit odalarının fiyatı, 4 bin 834 liradan yüzde 360 oranında zam yapılarak 17 bin 336 liraya çıkarıldı.

Çift kişilik süit odalarda tek kişi ücreti ise 4 bin 437 liradan 13 bin 309 liraya yükseltildi.

Bu korkunç zam sadece bir gün medyada cılız şekilde yer aldı.

CHP tüzük, İYİ Parti istifalar derdindeydi.

CHP’nin Gölge Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aylin Nazlıaka gibi aktif bir kadın siyasetçi dahi çok pasif kaldı.

Tek bir kelime dahi sarf etmedi huzurevlerine yapılan zamlar hakkında.

Çok ayıpladım çok…

Diyarbakır’da canice katledilen 8 yaşındaki canımız kızımız Narin cinayeti eğer özgür medya olmasaydı çoktan unutulmuş, üstü kapatılmıştı.

Günlerce birinci haber yaptı ve AKP’lilerin dahi örtbas ettikleri cinayette Narin’in naaşı bulundu.

Peki ya huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde yaşamlarının son baharlarını huzur içinde geçirmek isteyen canımız yaşlılarımız ne olacak?

Ne muhalefet sahip çıktı ve cılız bir iki haber dışında özgür medya sahip çıktı.

Kaderlerine terk edildiler.

AKP iktidarının “emekli yılı” yalanı alınlarında kara leke oldu.

Ne huzurevlerinde ne de emeklilerimizin evlerinde huzur kalmadı.

Allah vatandaşı bu hale düşürenleri affetmez.