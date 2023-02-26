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'Bihter' filminde flaş ayrılık

Büyük heyecanla beklenen Bihter filminde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Filmden, yayın tarihini merakla bekleyen seyircilere bir haber daha geldi. Matmazel' karakterini canlandıracak olan Ebru Özkan, film kadrosundan ayrıldı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 09:05
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Oyuncu Ebru Özkan 'Bihter' filmi kadrosundan ayrıldı

'Bihter' filminde flaş ayrılık
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Bihter filmi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'lerde yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlanan Türk yapımı bir filmdir. Film ile ilgili son haber, Adnan Bey'i Osman Sonant'ın canlandıracağı olmuştu. Bihter filmi ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Leyla karakterini canlandıran Ebru Özkan, Matmazel rolü için prensipte el sıkıştığı Bihter filminin kadrosundan ayrıldı. Özkan’ın dizisiyle Bihter filminin çekim takviminin uymadığı, o nedenle film kadrosundan daha çekimler başlamadan ayrıldığı öğrenildi.

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