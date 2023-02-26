'Bihter' filminde flaş ayrılık

Bihter filmi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'lerde yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlanan Türk yapımı bir filmdir. Film ile ilgili son haber, Adnan Bey'i Osman Sonant'ın canlandıracağı olmuştu. Bihter filmi ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Leyla karakterini canlandıran Ebru Özkan, Matmazel rolü için prensipte el sıkıştığı Bihter filminin kadrosundan ayrıldı. Özkan’ın dizisiyle Bihter filminin çekim takviminin uymadığı, o nedenle film kadrosundan daha çekimler başlamadan ayrıldığı öğrenildi.