25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yasemin Sakallıoğlu: Kendimi devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum

Yasemin Sakallıoğlu: Kendimi devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum

Deprem felaketlerin ilk gününden beri depremzedelere destek olan Yasemin Sakallıoğlu, son olarak yaşananlara ilgili hislerini paylaşarak; takipçileriyle dertleşti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 14:43
Takip Et

Ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu takipçilerine içini döktü

Yasemin Sakallıoğlu: Kendimi devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum
+
Aa
-

Yaşanan felaketin ilk günlerinde depremzedeler için kolları sıvayarak AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım TIR'ı gönderen ünlü isimlerden Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Sözlerine, "Saat şu an 6.20. Şimdi size biraz içimi dökeceğim... Ben sabahlara kadar uyumuyorum. Olur da deprem olursa hemen anlayayım ve çevremdeki herkesi hemen uyandırayım diye" şeklinde başlayan ünlü isim, şöyle devam etti:

 

Devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum, gözüm hep etrafımdaki objelerde. Sonra anlıyorum ki sallanan benim. Yani kalbim çok hızlı atıyor ve bu çok sık oluyor. Çünkü bu süreç bende var olan ve çok mücadele ettiğim anksiyetemi tetikledi. Bununla ilgili bir uzman desteği de alıyorum.

"Hayatın gerçekleriyle yüzleşmek, dahası mücadele etmek çok kolay değil. Bunu size yazıyorum, çünkü aynıyız bunu çok iyi biliyorum" diyen Sakallıoğlu, "Gün içinde kendimi kitap okumaya zorluyorum. Bazen aynı satırı dört kere okuyorum. Çünkü algım zayıfladı. Dikkatim çok dağınık ve devamlı dalıp gidiyorum" diye yazdı.

Mesajına, "Ve bunlara ek olarak tüm vücudum kasılıyor, midem bulanıyor ve başım ağrıyor. Hepsinin sizde de olduğunu çok ama çok iyi biliyorum. Çünkü beraber stres bozukluğu yaşıyoruz. Ve bu çok beklenen, çok doğal ve insani bir şey" şeklinde devam eden Yasemin Sakallıoğlu; şu ifadeleri kullandı: Hepsi bize ait duygular. Ama iyi olacağız, çünkü olmak zorundayız. Yoksa hastalanacağız. O yüzden iyi olalım. Çünkü biz iyi olursak başkalarına faydalı olacağız. İyi olalım.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
2
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
3
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
4
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
5
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
6
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı
7
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
﻿AFAD'dan Niğde depremine dair ilk açıklama
﻿AFAD'dan Niğde depremine dair ilk açıklama
﻿AFAD'dan Niğde depremine dair ilk açıklama
﻿Çok az tuz tüketmek bile o hastalığı tetikliyor
﻿Çok az tuz tüketmek bile o hastalığı tetikliyor
﻿Çok az tuz tüketmek bile o hastalığı tetikliyor
﻿Taha suresi ne anlama geliyor?
﻿Taha suresi ne anlama geliyor?
﻿Taha suresi ne anlama geliyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.