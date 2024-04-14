Almanya'da şampiyon belli oldu

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Almanya'da şampiyon belli oldu
Almanya Bundesliga'da şampiyon takım belli oldu.

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Bayer Leverkusen evinde Werder Bremen'i 5-0 mağlup etti ve bitime 5 hafta kala şampiyon olmayı garantiledi.

Bundesliga'nın 29. haftasında İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, Werder Bremen ile karşılaştı.

Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Bayer Leverkusen 5-0 kazandı

Bayer Leverkusen, ligin son 5 haftasına en yakın takipçisi Bayern Münih'in 16 puan önünde girdi ve şampiyonluğu garantiledi.

Leverkusen'ın gollerini 25. dakikada penaltıdan Victor Boniface, 60. dakikada Granit Xhaka, 68, 83 VE 90. dakikalarda ise Florian Wirtz attı.

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