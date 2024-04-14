Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu! Tarihi başarı

EuroLeague Kadınlar'da temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding, final maçında Villeneuve ile karşı karşıya geldi.
Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 106-73 kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.
ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK
Fenerbahçe Alagöz Holding, turnuvada 6. kez final oynarken üst üste ikinci kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı.
Sarı-lacivertliler, geçen sezon ÇBK Mersin'i 99-60 yenerek turnuvadaki ilk şampiyonluğunu almıştı.
Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise turnuvayı ikinciliklerle tamamlamıştı.
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