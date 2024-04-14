Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu! Tarihi başarı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu! Tarihi başarı
Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague Kadınlar finalinde Villeneuve'yi 106-73 yendi ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

EuroLeague Kadınlar'da temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding, final maçında Villeneuve ile karşı karşıya geldi.

Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 106-73 kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

gljldq2w4aazamt.jpg

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Alagöz Holding, turnuvada 6. kez final oynarken üst üste ikinci kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon ÇBK Mersin'i 99-60 yenerek turnuvadaki ilk şampiyonluğunu almıştı.

Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise turnuvayı ikinciliklerle tamamlamıştı.

İlgili Haberler
Sahada korkutan olay. Yıldız futbolcu yere yığıldı maç tatil edildi
Bayer Leverkusen Bundesliga şampiyonu oldu tarihe geçti! Bayern Münih'in 11 yılllık serisini bitirdi
Almanya'da şampiyon belli oldu
Almanya'da şampiyon belli oldu
Yabancı VAR hakemi penaltıyı verdi. Tugay Kaan Numanoğlu vermemişti
Dzeko Fenerbahçe'yi hayata döndürdü. Taraftar kendinden geçti
Dzeko Fenerbahçe'yi hayata döndürdü. Taraftar kendinden geçti
Sergen Yalçın'dan flaş açıklama. Çok kızdı
Sergen Yalçın'dan flaş açıklama. Çok kızdı
Taraftar yangın tüpü sıktı futbolcular yere yığıldı. Lig maçında ortalık karıştı!
Olimpiyat'ta Fenerbahçelileri buz kesti. Karagümrük'ten şok gol
Olimpiyat'ta Fenerbahçelileri buz kesti. Karagümrük'ten şok gol
Tribündeki sarışın erkek arkadaşına kızdı. Sonra bakın ne yaptı
Son Haberler
Sahada korkutan olay. Yıldız futbolcu yere yığıldı maç tatil edildi Spor
Sahada korkutan olay. Yıldız futbolcu yere yığıldı maç tatil edildi
MİT Başkanı Kalın İsmail Haniyye ile telefonla görüştü Gündem
MİT Başkanı Kalın İsmail Haniyye ile telefonla görüştü
Emekliyi ve gençleri bu hale getirenler utansın. Metroda ibretlik olay Gündem
Emekliyi ve gençleri bu hale getirenler utansın. Metroda ibretlik olay
'Sahaya hakem koymayın artık' diyerek açıkladı. Fatih Saboviç Karagümrük Fenerbahçe maçında yaşanan skandalları yazdı Spor
'Sahaya hakem koymayın artık' diyerek açıkladı. Fatih Saboviç Karagümrük Fenerbahçe maçında yaşanan skandalları yazdı
Boya alışverişinde yaşanabilecek hazin son Video
Boya alışverişinde yaşanabilecek hazin son
Fatih Karagümrük: 1 Fenerbahçe: 2 Spor
Fatih Karagümrük: 1 Fenerbahçe: 2
Arsenal'e büyük şok. Liderliği kaptırdı Spor
Arsenal'e büyük şok. Liderliği kaptırdı